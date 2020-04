Dimon (JP Morgan) met en garde contre “une forte récession et des tensions financières”

Jamie Dimon, président et chef de la direction de JP Morgan, a averti dans une lettre que la crise résultant de l’épidémie de coronavirus pourrait entraîner “une grave récession et un stress financier”.

Le gestionnaire se remettait d’une opération cardiaque lorsque la pandémie de coronavirus a éclaté aux États-Unis, affectant le cours de la plus grande banque du pays.

Dans une lettre envoyée aux actionnaires, l’exécutif a souligné la solide situation financière de l’entité pour faire face à ce nouveau scénario, mais a mis en garde contre la sévérité du «lendemain» du coronavirus.

Dimon a expliqué que “nous ne savons pas exactement ce qui se passera, mais, à tout le moins, nous supposons une forte récession combinée à un stress financier similaire à celui de la crise de 2008”.

JP Morgan a pris la décision de geler ses plans de rachat d’actions, malgré le fait que l’institution financière considère que, même dans un scénario «extrêmement défavorable» qui prévoit une baisse de 35% du PIB au deuxième trimestre et un arrêt de la 14%, la banque clôturerait 2020 avec une «forte liquidité financière», ce qui se traduirait par un capital Tier1 de 170 000 millions de dollars (155 813 millions d’euros).

Dimon estime qu’un tel scénario est peu probable mais que, si tel était le cas, le conseil d’administration de JP Morgan envisagerait de suspendre le dividende.

L’exécutif est d’accord avec les décisions prises par le gouvernement et la Réserve fédérale (Fed) d’augmenter la liquidité des grandes entités, des petites entreprises et des particuliers, bien qu’il estime que les exigences réglementaires devraient changer afin de ne pas arrêter l’octroi de prêts. Dimon a déclaré que “nous avons besoin d’un plan pour retourner au travail.” Cela nécessitera des tests massifs pour identifier la population qui s’est déjà rétablie du coronavirus et possède des anticorps.

L’exécutif a admis que «le pays n’était pas suffisamment préparé à la pandémie; cependant, nous pouvons et devons être mieux préparés pour la suite. “

