Direct to Consumer retail devrait connaître une croissance à deux chiffres en 2020

Les moins de 34 ans représentent désormais 23% des personnes travaillant dans la vente directe au Royaume-Uni.

// Les détaillants britanniques font état de «meilleures performances» du DTC par rapport aux canaux traditionnels

// Une association industrielle cite l’acceptation croissante de l’économie d’influence comme un moteur clé.

// 9/10 chefs de commerce interrogés ont déclaré que 2020 serait une année de «croissance significative» pour DTC

L’organisme industriel britannique de vente directe au détail (DTC), The Direct Selling Association, prévoit que 2020 sera une année de croissance à deux chiffres pour la chaîne.

Dans une enquête auprès de ses PDG membres, 80% des personnes interrogées ont déclaré que DTC «obtenait de meilleurs résultats que les canaux de vente au détail traditionnels» et 90% ont déclaré qu’en 2020, ce serait une année de «croissance significative» pour DTC.

“De nombreuses marques vendant via DTC ont connu une forte croissance au cours des deux à trois dernières années, mais leur succès est resté largement sous le radar”, a déclaré la directrice générale de Direct Selling Association, Susannah Schofield.

“Ce n’est que maintenant, à la suite du succès prouvé et bien connu des stratégies mondiales de DTC par Nike Direct et The Body Shop, que de nombreuses marques prennent conscience du potentiel du DTC,”

“En conséquence, nous prévoyons une croissance à deux chiffres dans le canal cette année.”

“L’un des facteurs qui stimulent la croissance de la chaîne est l’acceptation de plus en plus courante de l’économie d’influence”, a déclaré Schofield.

“L’une des stratégies DTC actuelles les plus réussies que nous voyons est celle où les marques ont mobilisé de grands groupes de nano-influenceurs très autonomes, soucieux de gagner plus de flexibilité.”

Une recherche entreprise par Ipsos MORI a montré que les moins de 34 ans représentent désormais 23% des personnes travaillant dans la vente directe au Royaume-Uni, et la Direct Selling Association prévoit que la démographie plus jeune sera une tendance de croissance clé au cours des années à venir au fur et à mesure que les nouvelles générations rejeter la carrière traditionnelle en faveur de styles de travail plus entrepreneuriaux.

