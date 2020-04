Diriger et communiquer en période de turbulence

Pendant une crise, nous, en tant que chefs d’entreprise, avons la responsabilité de garder nos équipes informées, calmes et sûres. Notre travail n ° 1 en ce moment est de préparer nos employés au succès.

Et… c’est plus facile à dire qu’à faire.

Rejoignez-nous et affinez instantanément vos compétences en leadership et en communication pendant cette période sans précédent.

Vous apprendrez à:

Cadrez votre messagerie pour réduire la peur et augmenter la certitude

Meilleure réponse et adaptation aux conditions changeantes

Communiquer efficacement les attentes en période de stress accru

Augmentez la connexion en travaillant à distance

Dirigez des vidéoconférences et des réunions virtuelles efficaces et engageantes – des conseils que tout le monde appréciera

Maintenez et soutenez votre énergie et l’énergie de votre culture

Utilisez des phrases magiques pour cadrer et diriger des conversations à la maison et au travail

Protégez vos relations pendant que vous vous protégez sur place

À propos du président

AmyK Hutchens est une conférencière primée internationale, auteur à succès d’Amazon et a plus de dix-neuf ans d’expérience en formation et en consultation avec des clients tels que Home Depot, Starbucks Canada, Comerica Bank, Expedia, Lockheed Martin, Securian Financial, Walmart, John Paul Mitchell Systèmes et des centaines d’autres. AmyK parcourt le monde, mais propose actuellement son expertise depuis son home studio, partageant avec des dirigeants, des influenceurs et des go-getters COMMENT naviguer en toute confiance et compétence dans leurs conversations les plus difficiles sans dire quelque chose qu’ils regrettent, céder leur pouvoir ou endommager leurs relations. AmyK a reçu son M.S. de l’Université Johns Hopkins et a été invité en vedette sur de nombreux réseaux de télévision et de radio, y compris Bloomberg, NBC, Fox et ABC. Elle réside à San Diego, en Californie.

.