Disney + a amassé près de la moitié de la base d’abonnés de Netflix aux États-Unis, et cela n’a pris que trois mois – .

Vous vous souvenez de l’année dernière, alors que toutes ces offres et remises en abondance étaient offertes à tous ceux qui se sont inscrits à Disney + tôt, avant le lancement du streamer le 12 novembre? Eh bien, ces promotions ont porté leurs fruits, puis certaines pour Disney, qui a publié mardi après-midi ses derniers résultats trimestriels – la première depuis que la société a lancé son rival Netflix il y a environ trois mois, et qui a révélé un nombre stupéfiant qui a immédiatement impressionné de nombreux analystes:

Depuis son lancement, Disney + a réussi à rassembler quelque 26,5 millions d’abonnés, grâce à tout, de sa promotion agressive et de ses remises à sa bibliothèque de contenu. Ce dernier comprend tout, des titres classiques de Disney comme Le Roi Lion et Aladdin aux nouveaux tarifs comme les superproductions Marvel et Star Wars.

Cela n’a pas non plus nui à ce nouveau contenu exclusif de Disney + comme The Mandalorian – la première série télévisée Star Wars en direct, avec son personnage Baby Yoda qui est devenu une sensation virale – a suscité une quantité importante de bavardages sur les réseaux sociaux et a attiré l’attention sur le marque. Mardi, le rapport sur les résultats de Disney a montré que Disney + continuait de recruter de nouveaux abonnés à un rythme rapide, après les 10 millions que le service avait déjà accumulés à la fin de sa journée de lancement.

À titre de comparaison, les chiffres les plus récents de Netflix ont révélé qu’il compte environ 60 millions d’abonnés aux États-Unis, ce qui place déjà Disney + à une distance remarquable de la moitié de la cible.

La plupart de la croissance de Netflix se déroule actuellement en dehors des États-Unis, ce qui est un bon moment pour rappeler à tout le monde que Disney + n’a même pas encore terminé son déploiement complet. Le nouveau streamer devrait être lancé au Royaume-Uni, en Irlande et en Allemagne le 24 mars. Actuellement, les quelques places disponibles à l’international sont les Pays-Bas, l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

Dans les nouvelles connexes, un remake en direct / CGI du film d’animation Lilo & Stitch de Disney arriverait exclusivement exclusivement à Disney +. Pour l’instant, le nom du jeu semble être pour Disney + d’offrir au moins un spectacle de chapiteau chaque trimestre pour aider les jus et garder les abonnés. La prochaine étape consistera à voir si Disney + peut maintenir cet élan, en particulier avec la première saison de The Mandalorian – avec ses épisodes hebdomadaires – maintenant terminée, tandis que certaines de ses autres émissions sont encore à venir ou font face à des retards.

Quiconque a du mal à conserver son abonnement pour Disney + en ce moment. Mandalorian est terminé et je ne veux pas revoir les vieux films et la télé. J’attendais avec impatience le spectacle Obi-Wan et les spectacles Marvel mais ils ne vont pas durer longtemps.

