Disque vert pour le renouvellement du contrat bancaire, ok par les syndicats

6 mars 2020, par Mariangela Tessa

Dernier accord des syndicats pour renouveler le contrat bancaire national. Après le oui du comité exécutif de l’ABI le 16 janvier, le disque vert est arrivé aujourd’hui également de syndicats Fabi, First Cisl, Fisac ​​Cgil, Uilca et Unisin qui, dans une lettre signée par les secrétaires généraux, a communiqué qu’ils avaient levé la réserve sur l’hypothèse de renouvellement du contrat national de travail signé le 19 décembre.

La décision, lit la lettre envoyée à l’ABI “est basée sur la disposition du gouvernement pour l’urgence du coronavirus qui a interdit les rassemblements et donc arrête également les assemblées de travailleurs (prévues jusqu’au 13 mars) appelées à s’exprimer sur la accord pour le nouveau contrat. L’hypothèse de renouvellement a été approuvée à une très large majorité par les assemblées de travailleurs menées jusqu’à présent et les consultations illustratives se poursuivront dès que possible “.

Fabi, First Cisl, Fisac ​​Cgil, Uilca et Unisin “ont donc demandé à l’ABI d’appliquer immédiatement le nouveau contrat, y compris la partie économique et les arriérés connexes”.

en la première tranche arrivera en mars comme chèque de paie qui est cependant de janvier. Le contrat apportera une augmentation de 190 euros en trois parties: 80 euros le premier, 70 euros le second à partir du 1er janvier 2021 et 40 euros à partir du 1er décembre 2022.

Mais l’augmentation économique ne représente qu’un élément du nouveau contrat. Parmi les innovations les plus importantes, salle de contrôle et le comité national bilatéral sur la numérisation, la réduction du classement de 13 à 9 avec une combinaison des deux niveaux des deux domaines professionnels inférieurs. Ajoutez à cela la réglementation nationale du travail agile et de la formation.

