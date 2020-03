Distributeurs automatiques de billets pour échanger des Bitcoins et acheter: ce que vous devez savoir à leur sujet

Actuellement, vous pouvez trouver un grand nombre de distributeurs automatiques de billets qui prennent en charge les crypto-monnaies, y compris Bitcoin. On les trouve dans divers pays, cependant, le nombre maximum de ceux existants n’est pas très large. Il y a même des pays qui n’ont pas jusqu’à présent ces distributeurs automatiques de billets.

Guichets automatiques de crypto-monnaie: combien y en a-t-il?

Les guichets automatiques de crypto-monnaie sont d’une grande aide pour ceux qui souhaitent échanger et acheter facilement du Bitcoin ou d’autres crypto-monnaies. En outre, ils peuvent être trouvés dans des pays tels que:

Espagne, États-Unis, Argentine, Chine (Hong Kong).

Il convient de noter que dans ces pays, l’utilisation de crypto-monnaies est de plus en plus fréquente. Par conséquent, avoir des distributeurs automatiques de billets pour échanger de la crypto contre de l’argent fiduciaire est absolument essentiel.

En raison de la croissance et du développement importants du Bitcoin ou d’autres crypto-monnaies, les sociétés qui ont développé les premiers distributeurs automatiques de billets ont décidé de réaliser davantage d’installations. De plus, ces équipes sont très utiles, car elles vous permettent non seulement d’échanger des crypto-monnaies contre de la monnaie fiduciaire. Certains d’entre eux vous permettent également d’acheter du Bitcoin ou similaire.

De plus, il y a actuellement plus de 6 000 unités installées dans le monde. Être aux États-Unis le leader, avec plus de 50% des équipes.

Un autre pays en Amérique qui possède un grand nombre de distributeurs automatiques de billets est le Canada, qui en compte près de 700. Enfin, il y a certains pays en Europe, qui ont entre 150 et 300 unités chacun.

Comment fonctionnent les GAB Bitcoin ou crypto-monnaie?

Maintenant, sur le marché, plusieurs sociétés sont chargées de concevoir et de créer ces distributeurs automatiques de billets Bitcoin, afin de collaborer avec l’écosystème Blockchain en pleine croissance.

Certaines de ces sociétés prédominent dans divers domaines. En Europe, par exemple, vous pouvez trouver l’industrie Genesis Coin. D’un autre côté, vous pouvez trouver Robocoin, qui est né au Canada avant le reste des entreprises qui offrent des services ATM crypto. Et enfin il y a ATHENA.

Il convient de noter que ces guichets automatiques Bitcoin fonctionnent de manière légèrement différente des autres, à l’exception du fait qu’ils nécessitent la présence d’un smartphone pour valider les transactions.

Maintenant, bien qu’ils aient cette différence, leur utilité est toujours d’acheter, et à d’autres occasions de vendre, afin d’obtenir de l’argent fiduciaire. Si vous souhaitez acheter du Bitcoin ou un autre crypto, les étapes suivantes doivent être suivies:

Tout d’abord, pour acquérir le jeton Bitcoin, vous devez avoir le montant exact que vous souhaitez acheter. Depuis, généralement, ces équipes ne rendent pas d’argent. Pour cette raison, le montant exact de la valeur de la crypto-monnaie doit être disponible, qu’il s’agisse de Dash, Ethereum ou autres.

Lors des mouvements, de la sélection et d’autres détails au GAB, le GAB enverra un code de vérification d’identité au smartphone qui est synchronisé avec le portefeuille. Pour faire plus tard une vérification du code QR et recevoir l’argent dans le portefeuille.

Dans le cas où vous souhaitez faire une vente, vous procédez à quelques étapes avec beaucoup de similitudes. L’option de vente doit être sélectionnée, la quantité est marquée, le smartphone est synchronisé avec le caissier et l’échange est effectué.

Où peut-on les trouver?

En Amérique du Nord et en Amérique latine, vous pouvez trouver plusieurs pays avec des distributeurs automatiques de Bitcoin. En outre, en Europe, divers pays ont déjà au moins plus de 50 distributeurs automatiques de billets. D’un autre côté, vous pouvez trouver certains pays d’Asie et d’Australie.

Cependant, les États-Unis prédominent, avec le plus grand nombre, plus tard le Canada, le Royaume-Uni puis l’Espagne. Cependant, en Amérique latine, vous pouvez également trouver divers distributeurs automatiques de billets Bitcoin, parmi ces nations, il se distingue: l’Argentine, la Colombie, le Mexique et le Brésil.

En général, ces équipements se trouvent généralement dans des zones très habitées, ainsi que dans certains hôtels et centres commerciaux. Ce qui est idéal pour ceux qui voyagent avec le désir de connaître un autre pays et qui ont besoin de changer leurs crypto-monnaies.

