Diversifier et protéger le secteur privé: les transactions de Saxo Bank augmentent

Mieux vaut se réfugier dans des instruments de liquidité ou d’investissement avec peu de corrélation avec les marchés: tel est le scénario des épargnants italiens de nos jours conditionnés par des sessions boursières volatiles en raison d’une urgence sanitaire Covid-19.

Pourtant, à ce stade, il existe des options, à la fois pour les profils professionnels qui analysent systématiquement les hauts et les bas du marché, mais aussi pour les investisseurs qui, pour une petite partie du portefeuille, choisissent de suivre les opportunités de l’épargne gérée. D’après les données de la société d’analyse Finance Magnates Intelligence, ce n’est qu’en janvier et février qu’il y a eu un bond de plus de 25% des volumes sur les activités de trading les plus récurrentes, telles que les devises et les options, au niveau mondial.

BG Saxo: intensification des opérations en mars

L’Italie n’a pas résisté comme le montrent les chiffres des principaux courtiers qui parlent d’une hausse exponentielle qui affecte non seulement la catégorie des commerçants professionnels mais les épargnants les plus avancés de la sphère privée. Bg Saxo, joint-venture entre la société danoise Saxo Bank et Banca Generali, troisième banque privée italienne, montre, dans l’escalade des opérations de mars (+ 40%), l’attention croissante également des clients privés et du monde de conseillers financiers qui apprécient le dynamisme et l’immédiateté de la plateforme et la possibilité de fournir des mécanismes de protection avancés pour les choix d’investissement.

la banquier privé accéder également à la plateforme pour saisir les commandes de ses clients rendant ainsi les opérations de plus en plus simples et immédiates. (517 millions d’euros en mars, s’ajoutant au milliard au cours des deux premiers mois), l’actualité du fonctionnement des commandes pour le compte des clients sur la première plate-forme en Europe représente une nette évolution compte tenu de la demande de diversification sur ce segment.

«De cette façon, il est possible d’accéder à plus de 35 000 instruments financiers, avec des marchés mondiaux d’actions, d’obligations et d’ETF. Une plate-forme qui garantit une grande flexibilité et polyvalence aux clients et à nos banquiers privés qui se retrouvent facilités dans la fenêtre des investissements dans l’administration et le conseil en général “.

Donc ça clarifie Franco Dentella, responsable de la gestion de fortune de Banca Generali.

“Un certain type de client privé, aujourd’hui, outre le conseil à long terme et pour la protection des actifs, comme les politiques d’investissement, la gestion active dans des domaines thématiques ou personnalisés, ou les investissements prévus pour limiter l’effet de volatilité, entend travailler à définir certains choix dans l’administration et pouvoir compter sur un outil et un consultant disponibles et prêts à l’aider à sélectionner les options d’investissement et de diversification les plus précises est un facteur déterminant “.

la nouvelle frontière de la clientèle privée en effet, il examine non seulement la possibilité d’intervenir librement et sans frontières sur les marchés, mais aussi de soutenir les compétences.

Un mix qui trouve une équipe particulièrement riche en BG Saxo: d’une part il y a l’équipe consultative de Banca Generali, de l’autre, les analystes de Saxo Bank. Ensemble, ils travaillent pour garantir aux clients le meilleur service possible, offrant à la fois une expérience de trading et la protection souhaitée. Une garantie qui a fait la renommée de la marque Leone en banque privée en Italie.