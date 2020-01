Dix pays où prendre leur retraite

7 janvier 2020, par Alessandra Caparello

N’avez-vous pas économisé suffisamment pour la retraite? Il y a une solution! Il suffit de déménager dans un pays où la vie est moins chère que celle de la résidence.

Voici les dix pays du monde où vivre à la retraite selon le site Vie internationale. Le classement tient compte non seulement du coût de la vie et du logement, mais également des avantages offerts aux résidents âgés,soins de santé, de bien-être et opportunités générales.

Voici le classement:

Portugal: Vous pouvez vivre une vie confortable dans le pays avec environ 2500 $ par mois.

Panama: Ici, vous pouvez continuer avec environ 2600 $ par mois, y compris le loyer, les achats, les services et les divertissements.

Costa Rica: un couple dans le pays peut vivre avec un budget d’environ 2 000 $ par mois.

Mexique: le budget demandé est de 1 500 à 3 000 $ par mois, selon l’emplacement.

Colombie: 1 030 à 2 720 $ par mois suffisent pour vivre à la retraite, selon le lieu et le mode de vie.

Équateur: un couple peut vivre dans le pays pour environ 1 800 $ par mois.

Malaisie: un couple peut vivre à Penang pour 1 800 $ par mois.

Espagne: Avec un budget mensuel de 2 500 $ par mois, un couple peut bien vivre dans la plupart des régions du pays.

France: en dehors des grandes villes comme Paris et Lyon, un couple peut vivre à la campagne avec moins de 2500 $ par mois, loyer et soins de santé compris.

Vietnam: à Ho Chi Minh-Ville et à Hanoi, deux personnes peuvent bien vivre avec moins de 1 500 $ par mois.

