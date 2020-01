Dixons Carphone embauche un nouveau directeur de la chaîne d’approvisionnement

Lindsay Haselhurst était auparavant directrice mondiale de l’approvisionnement et de la logistique chez Kingfisher

Dixons Carphone a nommé l’ancien directeur de la logistique de Kingfisher, Lindsay Haselhurst, au nouveau rôle de chef de la direction de la chaîne d’approvisionnement.

Relevant directement du directeur général Alex Baldock, la nomination de Haselhurst intervient alors que Dixons Carphone continue de se concentrer sur l’amélioration de son expérience client de bout en bout pour offrir la vision «Nous aidons tout le monde à profiter d’une technologie incroyable».

Haselhurst était auparavant directeur mondial de l’approvisionnement et de la logistique chez Kingfisher, la société mère de B&Q et Screwfix.

Elle prendra ses fonctions, un nouveau poste au sein du comité exécutif de Dixons Carphone, le 27 janvier.

La nomination de Haselhurst est la dernière d’une série d’embauches de cadres supérieurs dans la société mère de Carphone Warehouse et Currys PC World.

Il s’agit notamment du directeur du numérique Mark Allsop, qui a rejoint Merlin Entertainments, du directeur de l’information Andy Gamble, précédemment chez Dyson, et du directeur des ressources humaines Paula Coughlan, précédemment chez McDonald’s et PepsiCo.

Dixons Carphone a déclaré que Haselhurst est un «leader reconnu» dans la chaîne d’approvisionnement internationale, la logistique et la vente au détail avec une expérience dans le développement de relations «solides» avec les fournisseurs et la création de chaînes d’approvisionnement centrées sur le client.

Avant d’occuper son poste chez Kingfisher, elle était directrice de la chaîne d’approvisionnement et des opérations chez Screwfix et occupait auparavant un certain nombre de postes de direction au géant de la logistique Wincanton.

«La clé de la réalisation de notre vision -« Nous aidons tout le monde à profiter d’une technologie incroyable »- est de tenir nos promesses envers les clients», a déclaré Baldock.

“Nous avons déjà fait de grands progrès dans la transformation de notre chaîne d’approvisionnement: nous avons construit le plus grand réseau de livraison à domicile pour deux personnes au Royaume-Uni, augmenté les premières livraisons correctes et établi un effectif d’ingénieurs de 300 personnes pour les réparations à domicile, tout en améliorant la satisfaction client.

«Lindsay est passionnée par la priorité accordée aux clients et a fait ses preuves dans la prise des opérations de la chaîne d’approvisionnement au niveau supérieur et le développement d’une expérience client de bout en bout vraiment brillante.

“Nous sommes ravis que quelqu’un du calibre de Lindsay se joigne à nous.”

