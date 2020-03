Dois-je acheter du Bitcoin ou est-il trop tard?

Dans le monde de l’investissement, les gens sont toujours à la recherche d’une opportunité ou d’un moment pour entrer sur un certain marché. De nombreux facteurs sont analysés lors de la prise de décision, qu’il s’agisse de vendre ou d’acheter. C’est pourquoi nous avons décidé d’analyser si l’achat de Bitcoin en ce moment est une bonne idée, compte tenu de son prix.

Analyse des prix pour déterminer s’il faut acheter du Bitcoin

Que se passe-t-il en ce moment? Est-il trop tard pour acheter du Bitcoin?

Nous sommes presque fin mars 2020, à un moment où tout le monde est confronté à une menace commune: le coronavirus. Ce virus n’a pas fait de discrimination dans la région, la profession ou le niveau social. Vous avez simplement parcouru le monde comme bon vous semble.

Par conséquent, cela a eu des conséquences notables sur les marchés financiers, avec des effets collatéraux sur le marché des crypto-monnaies dans une plus ou moins grande mesure. Cependant, c’est pourquoi nous devons analyser si nous devons acheter Bitcoin ou non.

Eh bien, au moment d’écrire ces lignes, Bitcoin est évalué à 6 732,60 $. Cela représente une augmentation de 4,43% par rapport au prix d’il y a 24 heures.

Graphique hebdomadaire des prix Bitcoin. À l’heure actuelle, il est viable pour beaucoup d’acheter du Bitcoin, car ils s’attendent à ce qu’il continue d’augmenter à moyen terme. Source: CoinDesk.

De plus, pour l’instant, l’économie mondiale est en état de choc total. Cela a aidé la panique à frapper même les marchés de la cryptographie le 12 mars.

Pendant la panique, Bitcoin a été survendu. En seulement 24 heures, 93 milliards de dollars ont été retirés des marchés de la cryptographie, entraînant une baisse de 48% du prix du BTC.

Par conséquent, certains investisseurs à moyen et long terme ont décidé d’acheter du BTC, s’attendant à une augmentation des prix en raison de plusieurs facteurs que nous résumons ci-dessous.

Facteurs pouvant favoriser la hausse des prix

Si nous prenons en compte l’opinion de Tim Draper, un expert bien connu de la crypto-monnaie, nous considérerions que c’est le bon moment pour acheter du Bitcoin. La raison en est que, selon Draper, avec Bitcoin’s Halving prévu pour mai, le prix du jeton pourrait atteindre un record de 250 000 $ d’ici 2022. Tout comme Draper, nombreux sont ceux qui maintiennent leur foi dans les conséquences haussières de Bitcoin’s Halving.

D’un autre côté, Richard Ells, PDG d’Electroneum, a déclaré qu’à court terme: «sil serait insensé de s’attendre à autre chose qu’une grave volatilité sur le marché des crypto-monnaies” Cependant, une fois la tempête passée, le prix devrait recommencer à augmenter. Par conséquent, si nous suivons cette idée, nous dirions que l’achat de Bitcoin en ce moment semble être une bonne option.

Opinions contre l’achat de Bitcoin en ce moment

Beaucoup sont optimistes quant à la réduction de moitié de Bitcoin, mais tout le monde n’est pas convaincu.

Nikolai Udianskyi, PDG de BTCU et co-fondateur de Coinsbit Exchange, a déclaré: «Beaucoup de gens pensent qu’après la réduction de moitié, le prix du BTC va augmenter. Mais tous ne prennent pas en compte un fait: les deux précédents ont fait sensation autour du Bitcoin. Pendant ce temps, le marché était plein de passionnés qui étaient prêts à investir de l’argent et à prendre des risques. “

Udianskyi ajoute: “Maintenant, la situation a beaucoup changé. Il n’y a plus de ligne de gens qui veulent acheter du Bitcoin et d’autres crypto-monnaies” Pour lui, Bitcoin Halving n’est pas un argument clé sur la question de la croissance des prix BTC, donc les bénéfices futurs ne sont pas entièrement garantis.

conclusion

D’un point de vue historique, les prix du BTC ont augmenté en raison de l’offre et de la demande pendant la période de moitié. Cela conduit à deux situations: l’offre est élevée et la demande est faible, conduisant à une baisse du prix de l’actif / produit. Par conséquent, nous dirions que c’est une excellente idée d’acheter du Bitcoin pour le moment, car il est relativement faible et avec des perspectives haussières.

Par exemple, ceux qui ont décidé d’acheter du Bitcoin alors que d’autres paniquaient ont déjà réalisé un bénéfice. Le prix a augmenté de plus de 30% depuis sa chute du 12 mars jusqu’à aujourd’hui.

Mais, rien n’est certain sur le marché de la cryptographie, et moins dans un contexte de coronavirus. Malgré ce qui est attendu ou non de la réduction de moitié du Bitcoin, vous devez garder un œil sur le flux d’achat et de vente de Bitcoin sur différents échanges. En outre, vous devez vous assurer de surveiller les activités des crypto baleines, qui sont les plus grands acteurs du monde de la crypto.

D’un autre côté, les investisseurs en Bitcoin et en crypto-monnaie sont à l’affût de tout signe de volatilité accrue. La volatilité, pour beaucoup, est un bon signe dans le monde des crypto-monnaies.

Selon Philip Gradwell: “Les fortes augmentations des entrées de devises se sont révélées être un bon indicateur d’une volatilité accrue.” Gradwell est un économiste en chef basé à New York sur le Bitcoin, la crypto-monnaie et la Blockchain.

