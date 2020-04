Doit avoir des compétences essentielles: travail à domicile vs représentants des services de brique et de mortier

Compétences essentielles requises pour le travail à domicile par rapport aux magasins de briques et de mortier

Une tendance répandue et toujours croissante dans l’industrie des centres de contact est de permettre aux représentants de service de gérer les contacts avec les clients dans le confort d’un bureau à domicile. La croissance de cette main-d’œuvre de centre de contact virtuel soulève au moins deux questions:

quelles sont les compétences clés dont les gens ont besoin pour réussir dans un rôle de représentant de service à domicile, et ces compétences clés sont-elles différentes de celles requises des représentants de service dans un centre de contact physique?

Les réponses à ces questions peuvent sembler évidentes – ou du moins faciles à trouver – mais la réalité est que très peu d’informations sont accessibles au public sur ce sujet. Ci-dessous, je souligne les preuves et les idées clés de la recherche approfondie de FurstPerson sur l’analyse des emplois qui brossent un tableau très clair des exigences les plus typiques et uniques d’un rôle à domicile.

Compétences clés des représentants retenus

Nous savons tous que pour identifier des candidats qualifiés pour un rôle particulier, vous devez d’abord comprendre ce qui fait qu’un candidat est «qualifié» pour ce rôle. En d’autres termes, quelles sont les compétences essentielles que les candidats doivent posséder pour réussir en tant que nouvel embauché? Une compréhension de ces compétences essentielles devrait être acquise grâce à un processus d’analyse de travail ciblé et approfondi. Les données de l’enquête sur l’analyse des emplois du centre de contact de FurstPerson auprès de plus de 1 600 experts en emploi représentant des services indiquent que, quel que soit l’environnement dans lequel le travail est effectué – centre de brique et de mortier ou à domicile – les compétences suivantes sont les plus essentielles au succès:

Conformité avec règles et procéduresFiabilité suivre ses engagementsResponsabilité pour actions et résultatsCalme et Tact même dans les situations interpersonnelles les plus difficilesÉcoute et Communication orale compétencesIntégrité et Professionnalisme dans toutes les actionsAptitude à l’apprentissage pour absorber et appliquer rapidement de nouvelles informations

Compte tenu de la nature du rôle de représentant d’un centre de contact, ces compétences sont parfaitement logiques. Ils indiquent un besoin pour les agents d’être très consciencieux, de posséder de solides compétences en relations interpersonnelles et en service à la clientèle, et de se familiariser rapidement avec des informations nouvelles et en évolution rapide.

Compétences clés des représentants qui réussissent dans un environnement de travail à domicile

Donc, si toutes ces compétences sont essentielles quel que soit le lieu d’exécution du travail, les agents à domicile et les agents physiques ne sont-ils pas essentiellement interchangeables? La réponse est un «NON!» Retentissant Trop souvent, les organisations de centres de contact prennent leurs représentants les plus performants et leur permettent de travailler à domicile en récompense de leur succès, pour les voir ensuite s’écraser et brûler dans un environnement de bureau à domicile.

Afin de réussir dans un emploi représentatif dans un environnement familial, nos recherches montrent que les candidats ont besoin de toutes les compétences ci-dessus… et puis certaines. Non seulement les agents à domicile doivent être en mesure de faire toutes les mêmes choses que les agents de brique et de mortier, mais ils doivent également posséder les caractéristiques suivantes et dans une mesure beaucoup plus grande que celle requise pour les agents de brique et de mortier:

Autonomie: Les agents à domicile doivent pouvoir travailler confortablement et en toute confiance, avec peu ou pas de supervision et sans avoir besoin de l’interaction sociale qui se présente en face à face avec leurs collègues pendant plusieurs heures par jour.Persévérance / Focus sur les tâches: Les agents à domicile doivent posséder l’autodiscipline pour maintenir une concentration constante sur leurs activités professionnelles, sans être facilement distraits.Gestion du temps: Les agents à domicile doivent être en mesure de gérer efficacement leur temps par eux-mêmes afin de maximiser la réalisation des activités professionnelles pendant leur quart de travail.Compétences informatiques: Les agents à domicile doivent démontrer une solide connaissance pratique de l’utilisation des ordinateurs et résoudre eux-mêmes les problèmes de technologie de base sans avoir à contacter le support technique pour chaque petit problème.

Sélection des bons représentants pour un rôle à domicile

L’essentiel est qu’avant de pouvoir créer un processus d’évaluation préalable à l’embauche pour identifier les candidats retenus pour tout emploi, vous devez d’abord comprendre ce que vous devez mesurer pour ces évaluations. Et il ne s’agit pas seulement des compétences clés requises pour réussir en tant que représentant de service; il s’agit des compétences clés requises pour réussir en tant que représentant de service dans un environnement de bureau à domicile.

Votre programme d’agent à domicile ne sert à rien à identifier les candidats qui peuvent réussir le travail lui-même, mais ne tient pas compte du fait qu’ils seront misérables, seuls, perdus, improductifs ou trop facilement distraits dans un environnement familial. En fait, le moyen le plus rapide de perdre certains de vos meilleurs agents est de les retirer de l’environnement même dans lequel ils ont le plus de succès et de les placer dans un nouvel environnement sans se demander si cela leur convient ou non.

Avant de décider de récompenser vos agents hautement performants en leur permettant de travailler dans un rôle à domicile, vous devez d’abord déterminer s’ils réussiront potentiellement dans ce rôle, ou si vous les configurez pour l’échec en supprimant certains des très les facteurs qui les aident à réussir en premier lieu (par exemple, la structure, la socialisation, la supervision). Au lieu de cela, la décision de déplacer un agent dans un lieu de travail depuis son domicile ou d’embaucher un candidat à un tel poste devrait être basée sur les résultats d’un système de sélection bien conçu qui évalue les compétences clés des travailleurs spécifiquement pour le poste à domicile.