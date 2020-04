Dole Food prévoit d’utiliser la technologie Blockchain

Dole Food Company, le plus grand producteur mondial de fruits et légumes, prévoit d’augmenter l’utilisation de la technologie Blockchain à l’avenir.

Le rapport 2020 sur la responsabilité d’entreprise et le développement durable a été récemment publié, indiquant que l’objectif de Dole sera de lancer l’étiquetage des produits Blockchain et d’autres «solutions avancées» de traçabilité dans le but d’améliorer les opérations de sécurité alimentaire d’ici 2025.

La technologie Blockchain continue de gagner du terrain

Dole Food Company est une multinationale américaine de fruits. L’entreprise est actuellement présente dans plus de 90 pays avec un chiffre d’affaires d’environ 10 milliards de dollars.

En 2017, la société rejoint le programme IBM Food Trust. Cependant, la société a maintenant annoncé son intention d’étendre cette initiative dans les années à venir.

Il est important de noter que Dole suit actuellement certains de ses produits sur la Blockchain. Sans aucun doute, cela a considérablement réduit le temps nécessaire pour obtenir les informations sur le fruit ou le légume, et jusqu’au client.

Ainsi, la technologie Blockchain a connu une croissance importante dans ce secteur puisqu’elle joue un rôle fondamental lors d’un retrait du marché du fait de la découverte d’une source de nourriture contaminée.

C’est précisément ce que Dole Food a noté, notant que «les produits qui ont été enregistrés via la blockchain peuvent être suivis instantanément tout au long de la chaîne d’approvisionnement, donnant confiance aux détaillants et aux consommateurs en cas de rappel. marché ».

“La blockchain réduit le temps moyen requis pour les enquêtes sur la sécurité alimentaire de quelques semaines à quelques secondes.” Il pointe le rapport de Dole Food Comapny.

Le rapport décrit donc une refonte à l’échelle du système de la façon dont l’entreprise suit ses aliments d’ici 2025. L’objectif principal est désormais d’améliorer la vitesse à laquelle ils peuvent identifier les points chauds.

De cette façon, Dole prévoit éventuellement de permettre aux clients d’accéder aux informations sur les produits qu’ils achètent. Ceci est important car il n’est actuellement disponible que pour les partenaires détaillants.

La blockchain réussit dans la traçabilité alimentaire

Le fait que Dole utilise la technologie Blockchain ne devrait pas nous surprendre. La Blockchain a trouvé son plus grand cas d’utilisation dans le suivi des aliments, avec plus de 170 entreprises dans l’IBM Food Trust.

Et c’est que la Blockchain présente une solution à une situation de vie ou de mort, tout en réduisant le montant d’argent et de nourriture gaspillé pour les entreprises qui la mettent en œuvre.

Certains des cas d’utilisation les plus connus sont Nestlé et Raw Seafoods ainsi que des géants de la vente au détail comme Walmart.

De plus, selon Gartner, d’ici 2023, ils s’attendent à ce que 30% des entreprises manufacturières aient mis en œuvre des projets qui tirent parti de la technologie.

