Dombrovskis s’ouvre aux euro-obligations, “mais logique d’utiliser l’ESM”

Premiers signes d’une ouverture de l’Europe vers la question de Eurobonds pour faire face à la crise provoquée par l’urgence coronavirus. Hypothèse sur laquelle le gouvernement italien pousse, mais qui trouve de forts obstacles en Allemagne et en Hollande.

“Nous sommes ouverts à toutes les options, nous avons besoin d’une réponse ambitieuse, coordonnée et efficace à la crise”, a expliqué le vice-président de la Commission européenne Valdis Dombrovskis, dans une interview accordée à un groupe de journaux internationaux, dont «la Repubblica», qui n’exclut pas l’émission et l’utilisation des euro-obligations, mais considère qu’il est «logique» d’utiliser le MES comme «prochaine ligne de défense», comme c’est déjà le cas capitalisé et a déjà une capacité de prêt.

Une certaine forme de conditionnalité est juridiquement nécessaire, explique-t-il Dombrovskis, souvent décrit comme un «faucon», «mais nous ne parlons pas d’une conditionnalité macroéconomique classique».

L’objectif est donc de “préserver au maximum les entreprises et les emplois” car “plus nous économisons d’entreprises, plus nous conservons d’emplois, plus la reprise économique sera rapide”, explique Dombrovskis qui déclare avoir proposé le Bien sûr, c’est “un outil qui aura jusqu’à 100 milliardsà prêter aux gouvernements nationaux à des conditions favorables pour soutenir les filets de sécurité sociale ».

Quant à savoir comment collecter les 100 milliards sûrs, Dombrovskis déclare qu’il demandera aux gouvernements “de nous fournir des garanties pour 25 milliards: à ce stade, la Commission se rendra sur les marchés pour collecter de l’argent que nous prêterons à des conditions favorables aux pays qui en feront la demande “car c’est sûr” est intéressant pour les pays qui ont des coûts de financement élevés sur les marchés “.

Pendant ce temps, après la lettre d’excuses publiée hier sur Repubblica par le président de la Commission Von der Leyen, aujourd’hui le Premier ministre Giuseppe Conte Il a répondu au numéro un de l’exécutif européen, soulignant que “la solidarité européenne au début de cette crise ne s’est pas ressentie et qu’il n’y a plus de temps à perdre”.

“Nous saluons la proposition de la Commission européenne de soutenir, à travers le plan” Sure “de 100 milliards d’euros, les coûts que les gouvernements nationaux devront supporter pour financer les revenus de ceux qui sont temporairement au chômage dans cette phase difficile.”

Une initiative que le Premier ministre italien définit comme “positive” comme si “Les ressources nécessaires sont bien plus nombreuses” pour tous les besoins nécessaires, tels que “soutenir nos systèmes de santé, garantir la liquidité en peu de temps à des centaines de milliers de petites et moyennes entreprises, garantir l’emploi et les revenus des travailleurs indépendants”.