Donald Trump force General Motors à produire des ventilateurs ventilés

Comme cela s’est produit en Chine et en Europe, l’avancée de la pandémie de COVID-19 oblige les pays à avoir plus de fournitures médicales que d’habitude. Les États-Unis commencent déjà à avoir besoin de milliers de ventilateurs pour les patients les plus graves.

Président Donald Trump, celui qui frappe sa poitrine sur son expérience dans le monde des affaires et sa connaissance de la collaboration avec le secteur privé, commence à mal gérer sa relation avec General Motors. Cette fois, la bagarre est évoquée par coronavirus et le besoin de respirateurs artificiels.

La relation a commencé à s’estomper en novembre 2018, lorsque General Motors a annoncé ses plans de fermeture pour diverses usines sous-utilisées. Ces fermetures étaient très mauvaises pour le président, car il avait promis dans les profondeurs des États-Unis la revitalisation de ses industries. “L’Amérique d’abord”, allez.

Revenons au présent. Avant le crise de coronavirus À son stade actuel dans le pays, l’initiative du secteur privé StopTheSpread.org («arrêter la contagion») a vu le jour, et General Motors était l’une des sociétés affiliées. Dans le cadre de ces initiatives, les entreprises assument leurs épaules en cette période de besoin.

Joe Cipollone, vice-président de l’ingénierie de Ventec, participant à une session de formation avec des employés de GM le 27 mars

Le 20 mars – vendredi – une collaboration entre General Motors et Ventec Life Sistems. Grâce à cette collaboration, le fabricant d’équipements de ventilation assistée – avec l’approbation de la FDA – disposerait d’une usine de composants GM à Kokomo (Indiana) pour fabriquer ses produits plus rapidement et en plus grand nombre.

La semaine suivante, le vendredi 27, une autre déclaration a été faite par les deux sociétés. 700 composants sont nécessaires pour produire les ventilateurs VOCSN, et le plan prévoit de produire 200 000 de ces appareils à raison de 10 000 par mois, à partir d’avril. Ce sont des fans de haute technologie, pas fait avec des imprimantes 3D ou des moyens bon marché.

En plus des ventilateurs, GM a annoncé qu’il fabriquerait des masques chirurgicaux à Warren, au Michigan, à raison de 50 000 unités par jour à partir de la semaine prochaine. Il pourrait augmenter le taux de production à 100 000 unités par jour si nécessaire. Le goulot d’étranglement est dans les matières premières.

Pendant ce temps, General Motors et Ventec négociaient avec le gouvernement fédéral américain pour mettre à leur disposition des fournitures médicales à prix coûtant. Les conditions contractuelles n’ont pas été entièrement résolues lorsque Donald Trump a commencé à publier son artillerie dialectique sur Twitter après cette déclaration.

Selon la version présidentielle, GM est passé de 40 000 fans “très rapidement” à seulement 6 000 “fin avril” et à un prix supérieur à ce qu’ils aiment. Il a ensuite reproché à GM dans un autre tweet de ne pas utiliser l’usine de Lordstown, Ohio, qui a été vendue à Lordstown Motors et n’est pas sous le contrôle de GM.

Fidèle à sa forme, Donald Trump a sorti de sa manche un recours juridique pour forcer General Motors à accepter un contrat de production pour les fans, le Loi sur la production de défense(Defense Production Act) datant de 1950, lorsque les États-Unis ont été engloutis dans la guerre de Corée. Trump se réfère à cette loi comme “P” dans le tweet.

La mise en œuvre de ce printemps légal ne changera sûrement pas les choses, General Motors et Ventec ont besoin de temps pour produire les ventilateurs et la fabrication doit au moins couvrir leurs coûts. PDG de GM Mary Barra, prend une autre gifle de Trump, et il y en a déjà plusieurs.

Selon l’AP, c’est Ventec qui négocie avec la Federal Emergency Management Agency des États-Unis, pas GM.

Le président veut donner aux Américains l’image que le maléfique General Motors perdait du temps et voulait profiter d’un besoin à l’échelle nationale. General Motors demandait 1 milliard de dollars. Pendant ce temps, Ford a annoncé il y a quelques jours un accord similaire avec GE Healthcare pour produire un ventilateur assisté de conception simplifiée.

Le Gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a revendiqué 30 000 ventilateurs pour anticiper le flux attendu de patients venant dans les hôpitaux. New York uniquement. 49 États sont portés disparus, bien que New York soit actuellement la cible principale de la pandémie dans ce pays.