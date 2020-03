Donald Trump promulgue le paquet d’aide économique contre le coronavirus

Quelques heures auparavant, le projet avait été approuvé par la Chambre des représentants des États-Unis, à majorité démocrate.

“Notre nation est confrontée à une urgence économique et sanitaire d’une ampleur historique en raison de la pandémie de coronavirus, la pire depuis plus de 100 ans”, a déclaré peu de temps auparavant la présidente de la Chambre des représentants et leader de la majorité démocratique Nancy Pelosi. le corps a adopté la mesure par acclamation.

Le texte, adopté à l’unanimité de tous les sénateurs (96-0) mercredi soir, comprend des dispositions pour desservir les secteurs les plus touchés par la crise sanitaire.

Il prévoit d’envoyer un chèque de 1200 dollars à de nombreux Américains à faible revenu, près de 400 milliards de dollars d’aide aux petites entreprises et 500 milliards de dollars d’aide aux grandes entreprises, qui seront soumis à la surveillance d’un contrôleur général.

En outre, il accorde 100 milliards de dollars aux hôpitaux et 30 milliards de dollars pour financer la recherche sur les vaccins et les traitements pour Covid-19.

Il étend également considérablement l’aide au chômage, une aide qui amortira le coup pour les 3,3 millions de personnes stupéfiantes qui ont demandé des allocations de chômage au cours de la semaine terminée le 21 mars.

“Nous jetons les bases d’une reprise économique rapide”, a déclaré le représentant républicain de la Chambre, Kevin McCarthy, après que plusieurs personnes aient salué cette décision comme une “bouée de sauvetage cruciale” pour les travailleurs et les petites entreprises.

