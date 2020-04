Donald Trump suspendra temporairement la migration en raison d’un coronavirus

À la lumière de l’attaque de l’ennemi invisible, ainsi que de la nécessité de protéger les emplois de nos GRANDS citoyens américains, je vais signer un décret exécutif pour suspendre temporairement l’immigration aux États-Unis! – Donald J. Trump (@realDonaldTrump)

21 avril 2020

La pandémie de coronavirus – qui a fait 167 000 morts dans le monde et plus de 42 000 aux États-Unis – implique un ralentissement économique qui signifie que depuis la mi-mars, 22 millions d’Américains ont demandé des subventions après avoir perdu leur emploi.

Ce hiatus dans une année où le FMI prédit une récession mondiale joue contre Trump, qui cherche à être réélu en novembre, avec la lutte contre l’immigration comme axe central de son discours.

Sous son administration, il a conclu un accord controversé avec le Mexique pour que les demandeurs d’asile restent dans ce pays pendant le traitement de leur demande et, sous pression, il a également conclu des accords d’immigration avec El Salvador, le Honduras et le Guatemala.

Ces pactes avec les pays d’Amérique centrale, largement critiqués par les organisations des droits de l’homme, ont fait passer le nombre de personnes détenues à la frontière d’un pic de 144 000 en mai de l’année dernière à 33 000 en mars.

À un moment où les États-Unis sont le pays avec le plus de cas de nouveaux coronavirus dans le monde et qu’il existe des mouvements de protestation à travers le pays – encouragés par le président lui-même – à assouplir les restrictions pour arrêter l’infection, le chef de la League of Congressmen Latinos, Joaquín Castro a répondu à Trump.

“Cette action n’est pas seulement une tentative pour détourner l’attention de l’échec de Trump à arrêter l’épidémie de coronavirus et à sauver des vies, mais c’est une décision autoritaire de profiter d’une crise pour faire avancer son programme anti-immigration”, a-t-il déclaré. Castro.

Le gouvernement Trump maintient une ligne dure contre l’immigration irrégulière et cherche également à limiter les arrivées d’immigrants légaux dans le pays, alimentant régulièrement ses bases avec ce problème.

Son gouvernement a adopté en 2018 une politique de «tolérance zéro» contre l’immigration irrégulière qui a entraîné la séparation de milliers d’enfants de leurs parents migrants et a dû être suspendue à la suite d’une vague d’indignation mondiale.

