DoppiAA, alphabet de style. Une élégance toute italienne

Passion, savoir-faire et flair méditerranéen. DoppiAA célèbre une élégance toute italienne

Organisée par Margherita Calabi et Elisa Copeta

Alain Fracassi et Albert Carreras ce sont deux hommes de style. Le premier, un créateur de Brescia, a grandi entre des tissus et des coupes bien faits grâce à une longue tradition familiale. Le deuxième, fils du ténor José Carreras, est un entrepreneur, un authentique catalan D.O.C. avec une passion pour l’art de bien vivre. De leur amitié naît DoppiAA, une marque qui célèbre une élégance décontractée et un savoir-faire tout méditerranéen.

Alain Fracassi et Albert Carreras

La marque est née d’une rencontre, celle entre un avocat et une styliste avec un grand amour pour la couture made in Italy. Comment votre aventure a-t-elle commencé?

Albert: «Cela a commencé avec la famille: nos parents se sont rencontrés il y a des années et nous ont présentés. Dès le premier instant, un lien sincère est né. “

Alain: «Tout a commencé très naturellement, comme les idées qui surgissent entre deux amis qui se connaissent depuis toujours. Nous sommes unis par une grande passion pour l’élégance, pour les voyages et pour l’art de vivre “.

DoppiAA signifie Alain et Albert, vos prénoms, mais c’est aussi la double initiale d’un alphabet de style imaginaire: le vôtre. De quoi est-il fait?

Alain: “De certains éléments clés qui nous distinguent: la couleur, les matières, la couture, l’unicité, la recherche et une sélection très soignée de tissus pour offrir le meilleur qui soit.”

Le showroom de la marque DoppiAA à via della Spiga 1 à Milan

La collection printemps-été 2020, The New Roaring Twenties, fait référence à une nouvelle ère du jazz, celle du troisième millénaire. Quels sont les principaux dirigeants?

Alain: «Ils le sont tous. Parmi ceux-ci, les tricots en coton, les vestes Madras et tissus fleuris, les imperméables très légers à imprimé tartan et les sweat-shirts en éponge ».

Jouez avec des tissus d’Italie, du Japon, d’Angleterre, de France et d’Inde, des couleurs insolites et des coupes raffinées. Comment, quand et qui les choisit?

Albert: «Alain a une sensibilité particulière pour le choix des tissus et des couleurs, dès le premier moment il s’est consacré à la recherche de matières premières. Le secret pour fabriquer le bon vêtement est d’avoir une matière première de haute qualité qui dure dans le temps “.

Alain: «Je visite des ateliers et des boutiques à travers le monde, je suis toujours à la recherche de tissus et de nouvelles idées. Parfois, l’inspiration vient d’Albert ou de l’un de nos plus proches collaborateurs. En tout cas, ils sont toujours discutés ensemble. “

Quelle est votre responsabilité, en tant que stylistes et entrepreneurs, dans ce moment difficile?

Albert: «Le sens des responsabilités ne doit jamais manquer, pas seulement dans les moments difficiles. Le respect entre nous est la base de toute relation, à la fois personnelle et professionnelle “.

Alain: “La chose la plus importante est d’utiliser tout l’équilibre, la lucidité, l’optimisme et le bon sens dont vous disposez, en vous laissant guider par elle comme par une étoile polaire.”

Comment le secteur de la mode devrait-il réagir?

Alain: “En interceptant de nouvelles réalités, de nouvelles fonctions, de nouveaux besoins avant les autres et en tirant des enseignements utiles de l’expérience de la crise. Pensez au monde de l’art et aux œuvres extraordinaires qui ont été réalisées dans les moments les plus sombres de l’histoire “.

C’est un moment de réflexion: les relations humaines et les valeurs de tout un système sont reconsidérées. Cela conduira-t-il également au retour d’une couture plus classique?

Alain: «Plus qu’un retour, nous repenserons la définition de la couture. Le concept de la «nouvelle classique» DoppiAA interprète l’élégance intemporelle par rapport aux événements actuels, intégrant les éléments stylistiques formels avec le confort et la praticité ».

Quelques looks de la collection printemps-été 2020 de DoppiAA

Dans la garde-robe masculine DoppiAA, il y a des chemises à fleurs en tissu jacquard pour un apéritif au Cap Ferrat et des vestes de pyjama en tissu navette japonais pour un week-end à la campagne. Qui est ton gentleman?

Alain: «C’est un gentleman international qui sait apprécier le meilleur des choses et aime se démarquer. Notre total look est pour les hommes de tous âges qui savent reconnaître la qualité et la valeur d’un vêtement fait main “.

Couture et vêtements de sport: comment ces deux univers s’intègrent-ils dans vos collections?

Alain: «Avec respect et courage: respect de l’artisanat, des tissus et des matériaux vestimentaires; courage pour des combinaisons sans précédent et pour une sensibilité moderne à la couleur “.

Vous avez toujours été des hommes de style avec deux pères importants et très distincts: l’un est le ténor José Carreras, l’autre, dans le secteur de l’habillement, est Adriano Fracassi. Quel est l’enseignement le plus important que vous ayez reçu d’eux?

Albert: “Être de bonnes personnes, des travailleurs acharnés et des hommes déterminés”.

Alain: «Soyez vous-même, au mieux. La véritable élégance est de se sentir à l’aise avec tout ce que vous portez. “

L’article complet a été publié dans le numéro d’avril du magazine Wall Street Italia.