Dries Vanthoor: “Nous surmonterons bientôt la crise des coronavirus”

La pandémie COVID-19 a interrompu le début de la saison 2020 du GT World Challenge Europe, le championnat de référence GT3 en Europe. En tant que pilote officiel du programme Audi Sport GT3, Dries Vanthoor a été appelé à être l’un des grands protagonistes de GTWC Europe. Cependant, le pilote belge a dû changer ce rôle de protagoniste en raison de l’isolement forcé qui est vécu dans la plupart des pays d’Europe par le coronavirus. Avec seulement 22 ans, Les séchés ne perdent pas espoir Et il pense qu’il sera bientôt au volant de son Audi R8 LMS GT3.

Dries VanthoorComme beaucoup d’autres pilotes, il compte les jours pour pouvoir reprendre la compétition dans une campagne 2020 du GT World Challenge Europe qui reste à définir: «Je veux remonter dans la voiture et ressentez ce sentiment unique que vous avez lors d’une séance de qualification et vous cherchez le meilleur tour. Je pense que c’est quelque chose que nous voulons tous. L’adrénaline et cette nervosité sont des choses qui me manquent, j’espère que nous pourrons revenir le plus tôt possible. Nous vivons une période très difficile où nous ne pouvons que suivre les règles. Nous surmonterons bientôt la crise des coronavirus et puis nous serons à nouveau en compétition ».

Le coureur belge a également expliqué comment se déroule le confinement et quelles courses il aimerait faire dans le futur: «Il n’y a rien d’autre que de rester à la maison. Nous traversons une période difficile et nous ne pouvons pas faire grand-chose. Je m’appuie donc sur ma famille et mes amis. J’essaie de faire du sport, autant que je peux dans les limites permises. Je vais principalement courir et jouer au tennis, parce que c’est quelque chose que j’apprécie vraiment. J’utilise aussi beaucoup Netflix, je regarde des séries dans ma routine quotidienne. Pour l’avenir, j’aimerais faire le Mans dans une autre classe. D’autres courses comme Sebring ou Road America j’aimerais aussi faire».