Du jazz passionnant, Kenny Rogers et une ascension vers la célébrité sur ces 3 albums

Apprenez à vivre ARTISTE: John Escreet



SEAL: Blue Room Music



PRIX: 360 $

Du jazz contemporain passionnant

La production la plus récente du claviériste John Escreet peut être considérée comme un catalogue de la manière dont le jazz contemporain devrait sonner. L'album est un voyage sonore dans lequel, avec une combinaison précise d'improvisations acoustiques et d'explorations électroniques, nous découvrons la force et la portée harmonique des compositions du claviériste anglais, accompagné de Greg Osby, Nicholas Payton, Matt Brewer, Eric Harland et Justin Brown, tous de grandes figures du monde du jazz.

Le joueur ARTISTE: Kenny Rogers



SCEAU: United Artists



PRIX: 212 $

Le succès du crossover

Avec cet album de 1978, Kenny Rogers, un vétéran de la musique country, se tenait devant un nouveau public, se plaçant pour la première fois parmi les chanteurs pop les plus titrés. Le sujet qui donne le titre au disque a atteint le succès dans les deux genres, puisqu'il est arrivé n ° 1 des listes de pays, est entré dans le Top 20 de la pop et méritait un Grammy.

La grande illusion ARTISTE: Styx



SEAL: A&M Records



PRIX: 483 $

L'ascension vers la célébrité

En plus d'être son premier album avec des ventes de platine, The Grand Illusion a conduit Styx à dominer la scène de l'AOR (Adult Oriented Rock) en 1977. L'arrivée de Tommy Shaw au groupe a amené avec lui un son plus orienté hard hard, dans le qu'il y avait encore des réminiscences du son progressif qui les identifiaient dans leurs premières productions.