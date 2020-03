Du temps entre vos mains? Aiguisez vos compétences en écriture

Mettre du stylo sur du papier peut être thérapeutique et productif dans les moments difficiles.

Mars

25, 2020

3 min de lecture

Les opinions exprimées par les contributeurs d’entrepreneurs sont les leurs.

Des événements externes stressants comme la pandémie actuelle peuvent fomenter un dialogue interne épuisant, mais des moments comme ceux-ci nous offrent également la possibilité d’améliorer considérablement nos compétences en communication, de sorte que lorsque la tempête passe – et ils le font toujours – vous êtes mieux préparé pour ce qui va suivre . En fait, une communication claire est l’une des compétences commerciales les plus importantes que nous puissions maîtriser au cours de notre vie, que ce soit pour gérer des personnes, les commercialiser, rédiger des rapports, faire des présentations, enseigner aux autres ou simplement traiter de nombreux e-mails.

Mais voici un défi qui vous aidera à profiter de cette période à tous les niveaux: chaque matin jusqu’à ce que cela (espérons-le) disparaisse, écrivez précisément 300 mots sur la crise au fur et à mesure que vous la traversez. Votre écriture sera plus fraîche et plus forte en temps réel, que vous écriviez sur le divorce, les fluctuations de votre carrière ou autre chose. Écrivez sur vos sentiments, vos pensées – les choses tangibles qui se produisent autour de vous, comment cela vous affecte, votre famille, votre entreprise, votre carrière, votre santé ou d’autres sujets connexes. Imaginez que vous êtes Hemingway, un journaliste ou un initié politique; Imaginez que vous écrivez cela comme l’aurait fait Sir Arthur Conan Doyle, auteur des livres de Sherlock Holmes. Fabriquez votre prose comme si vous écriviez des extraits pour les livres d’histoire.

Connexes: Comment la journalisation peut faire de vous un meilleur entrepreneur et leader

Écrivez en utilisant les mots les plus appropriés, colorés, engageants et évocateurs que vous connaissez. Peut-être puisez-vous dans une application de dictionnaire des synonymes sur votre téléphone. Décrivez vos émotions ou les événements dans des détails si exquis que votre prose brille vraiment. Faites-en votre meilleure écriture en prenant du temps pour éditer, améliorer et affiner soigneusement vos mots. Écrivez de telle manière que n’importe quel lecteur aujourd’hui (ou dans 200 ans) puisse comprendre pleinement ce que vous ressentez et pensez des événements qui se produisent autour de vous.

Aussi, modifiez fortement. N’écrivez pas un mot de plus ou de moins de 300. Cela peut signifier que vous devez vous engager dans une réflexion critique sérieuse, échanger ou réduire vos mots pour correspondre à ce paramètre. Des mots audacieux, superflus, distrayants ou inexacts. Coupez les méandres et coupez impitoyablement les côtés inutiles.

Ensuite, datez la page, imprimez-la et mettez-la dans un cahier ou un dossier. Vous canaliserez vos peurs et vos préoccupations d’une manière saine, améliorant considérablement vos compétences en écriture et créant une chronique puissante de cette période de l’histoire du monde.

Connexes: Le guide de l’entrepreneur pour écrire un livre

Wendy Keller est un agent littéraire spécialisé dans les livres de non-fiction destinés aux adultes, en particulier aux affaires, aux sciences et à l’entraide. Elle est l’auteur de 31 livres publiés, plus récemment, The Ultimate Guide to Platform Building (Entrepreneur Press). Wendy enseigne aux auteurs de non-fiction comment vendre leurs livres aux meilleurs éditeurs sur www.BookProposalWorkshop.com.

.