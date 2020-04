Du verrouillage à la phase 2: quels changements en Italie

27 avril 2020, par Alberto Battaglia

Le 26 avril, par un nouveau décret du Premier ministre, le premier assouplissement des mesures anti-contagion a été préparé, qui entrera en vigueur en vigueur à partir du 4 mai.

Les limitations des mouvements et des activités autorisées restent cependant nombreuses: voici quelques-uns des principaux changements qui Phase 2 de la phase 1.

quarts de travail. il sera possible de se déplacer dans votre région, mais l’obligation d’autocertification reste en vigueur. Par rapport au passé, à partir du 4 mai, il sera permis de rendre visite à des parents et à des proches, à condition de respecter les distances (“au moins un mètre”) et de porter des masques.

Quitter les frontières de la région dans laquelle vous résidez actuellement n’est autorisé que dans certains cas spécifiques. Ainsi le texte de la Dpcm: «seuls les déplacements motivés par des besoins professionnels avérés ou des situations de nécessité ou pour des raisons de santé sont autorisés et les déplacements pour rencontrer des proches sont jugés nécessaires à condition que l’interdiction de rassemblement et d’éloignement interpersonnel d’au moins un mètre soit respectée et une protection respiratoire est utilisée; en tout cas, il est interdit à toutes les personnes physiques de se déplacer ou de se déplacer, par des moyens de transport publics ou privés, vers une région autre que celle dans laquelle elles se trouvent actuellement, sauf pour des besoins professionnels avérés, d’urgence absolue ou pour des raisons de santé; en tout état de cause, le retour à domicile, à domicile ou à domicile est autorisé “.

Exigence de masque dans tous les lieux publics fermés et sur les moyens de transport. “Afin de limiter la propagation du virus COVID-19, il est obligatoire d’utiliser sur tout le territoire national une protection respiratoire dans des lieux fermés accessibles au public, y compris les moyens de transport et en tout cas dans tous les cas où cela n’est pas possible garantir en permanence le maintien de la distance de sécurité.

Les enfants de moins de six ans ne sont pas soumis à l’obligation, ainsi que les sujets présentant des formes de handicap qui ne sont pas compatibles avec l’utilisation continue du masque ou les sujets qui interagissent avec les personnes susmentionnées “. Pour se conformer à cette obligation, “des masques jetables ou lavables, même autoproduits, en matériaux multicouches adaptés pour fournir une barrière adéquate et, en même temps, garantir le confort et la respirabilité, une forme et une adhérence adéquates qui permettent de couvrir du menton à la au-dessus du nez “.

En cas de fièvre. L’obligation de rester à la maison est introduite en cas de détection d’une fièvre supérieure à 37,5 degrés; dans ce cas, votre médecin doit également être contacté.

Activité motrice extérieure. À partir du 4 mai, il sera possible de pratiquer des activités physiques et sportives à l’extérieur non seulement à proximité de votre domicile. Il faudra cependant respecter une distance “d’au moins deux mètres pour le sport et d’au moins un mètre pour toute autre activité”. Il est également permis de réaliser cette activité en tant que mineur accompagnateur et pas complètement autosuffisant.

funérailles. Les cérémonies funéraires seront à nouveau autorisées, jusqu’à 15 participants. “Les cérémonies funéraires sont autorisées avec la participation exclusive de membres de la famille et, dans tous les cas, jusqu’à un maximum de quinze personnes, avec une fonction de préférence à effectuer à l’extérieur, portant une protection respiratoire et respectant strictement la distance de sécurité interpersonnelle d’au moins un mètre ».

Restauration, feu vert pour emporter. À partir du 4 mai, les entreprises de restauration pourront proposer des ventes à emporter aux côtés des livraisons à domicile, dans le respect des distances de sécurité. Il est également interdit de prendre des repas à proximité immédiate des restaurants, afin d’éviter les risques de rassemblements. << La restauration avec livraison à domicile dans le respect des normes d'hygiène et de santé pour les activités d'emballage et de transport, ainsi que la restauration à emporter, sans préjudice de l'obligation de respecter la distance de sécurité interpersonnelle d'au moins un mètre, est autorisée. interdiction de consommer les produits à l'intérieur des locaux et interdiction de s'arrêter à proximité immédiate de ceux-ci ". Activités commerciales: le blocus demeure. “Les activités de vente au détail sont suspendues, à l’exception des activités de vente de produits alimentaires et de première nécessité identifiées à l’annexe 1, à la fois dans le cadre des commerces de quartier et dans la distribution à moyenne et grande échelle, également incluses dans les centres commerciaux, tant que l’accès aux activités précitées est autorisé “, lit-on dans le décret du Premier ministre du 26 avril”, les marchés sont fermés, quel que soit le type d’activité exercée, à l’exception des activités visant à vendre uniquement des denrées alimentaires. Les marchands de journaux, les buralistes, les pharmacies et les parapharmacies restent ouverts ».

Redémarrage de certaines activités: “A partir du 4 mai, les activités de fabrication, de construction, de courtage immobilier et de commerce de gros reprendront”, lit-on dans le communiqué du Premier ministre, “pour ces catégories, à partir du 27 avril ce sera possible procéder à toutes les opérations préparatoires à la réouverture telles que la désinfection des environnements et la sécurité des travailleurs “.

