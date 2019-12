Du WebAR aux objets connectés: les moments AR de 2019 et ce qui nous attend en 2020

C’est notre moment préféré de l’année dans l’industrie de la réalité augmentée – avoir l’occasion de prédire ce que l’année prochaine nous réserve. 2020 promet déjà d'être l'une des années les plus intéressantes pour la réalité augmentée pour les consommateurs et les créateurs, et il est toujours amusant de spéculer et de voir à quel point nous nous rapprochons de la marque. Avant de regarder vers l’avenir, jetons un coup d’œil rapide sur ce que 2019 nous a apporté dans le monde de la RA et apprécions le chemin parcouru.

Regarder en arrière…

Mobile WebAR intensifié

C'était la grande tendance que nous attendions avec impatience de voir émerger cette année. Nous n'avons pas été déçus – c'était excitant de voir des campagnes prendre vie pour des gens comme Coca-Cola, Nestlé, Modelo, Mondelez et Puma via le Web mobile. Compte tenu de la large diffusion de la technologie et de sa facilité d'utilisation, grâce à la suppression du besoin de télécharger une application native, WebAR mobile a ouvert la RA à encore plus de marques et de consommateurs. 2019 a été un grand moment «AR 2.0» et bien qu'il y ait encore une place pour les applications natives, WebAR a fait et continuera de faire des progrès importants pour devenir une expérience quotidienne que les clients peuvent s'attendre à voir plus souvent.

L'emballage connecté est boosté

Bien que se concrétisant déjà comme une stratégie de campagne fiable, nous avons vu l'adoption des emballages connectés augmenter grâce à certains grands frappeurs de l'industrie. Des entreprises comme Nestlé, McDonalds et Danone ont toutes démontré comment les grandes entreprises peuvent saisir l'opportunité de la RA à l'échelle mondiale, légitimant davantage la technologie et créant un effet d'entraînement auquel, espérons-le, d'autres marques prêtent attention.

L'informatique spatiale s'est imposée comme un outil d'apprentissage, de formation et de développement

Alors que nous nous familiarisons de plus en plus avec les effets positifs de l'AR sur l'attention et l'encodage de la mémoire, il était passionnant de voir l'adoption de l'AR se développer en dehors d'un contexte marketing. Sur le lieu de travail, nous avons observé des applications pratiques de la RA dans des domaines tels que l'intégration des employés, la formation et le développement professionnel, avec des preuves empiriques mettant en évidence la capacité de la RA à générer des gains d'efficacité, le délai de compétence et le rappel de la mémoire – galvanisant une main-d'œuvre déconnectée et aidant à réduire les frais généraux. La chaîne de pizzas Papa Murphy, par exemple, continue de tirer parti de la RA pour son programme d'intégration des employés en créant des stations propulsées par la RA dans des lieux de formation clés. Ces types de cas d'utilisation sont de plus en plus courants dans une variété d'industries – des services financiers aux soins de santé, des grands conglomérats de biens de consommation aux établissements d'enseignement supérieur et d'enseignement professionnel. Au fur et à mesure que plus d'entreprises testent la technologie et les meilleurs cas d'utilisation sont partagés, plus nous verrons l'adoption et plus la RA grandissante deviendra un outil L&D.

Une technologie de caméra améliorée permet de meilleures campagnes

La technologie des appareils photo pour smartphones est restée l'une des manchettes des fabricants de matériel qui tentent d'attirer les clients vers leurs nouveaux produits. Entre le nouvel iPhone 11 et les fonctionnalités de caméra de plus en plus avancées du Pixel 4, l'opportunité de campagnes de RA plus avancées est mûre. Grâce à l'amélioration de la technologie, des décisions plus créatives ont été rendues possibles en termes d'interaction entre un utilisateur et la RA. Cela a un effet durable – de nouvelles caméras de profondeur et des objectifs grand angle continueront de soutenir le potentiel d'expériences AR plus riches à l'avenir.

En parlant de l'avenir, alors que la technologie continue de s'améliorer et de se rationaliser, 2020 s'annonce comme ayant beaucoup de choses en réserve pour nous.

Avoir hâte de…

Mobile WebAR arrive à maturité

Alors que le marché mondial des appareils compatibles WebAR approche les 3 milliards et que les normes continuent de s'améliorer, WebAR mobile est en passe de devenir une plateforme de livraison clé pour des expériences immersives. Cela sera alimenté par les petites entreprises qui n'ont pas le budget pour maintenir une application et les grandes marques CPG qui n'en ont pas besoin. Cependant, il convient de noter que bien que WebAR soit une technologie prometteuse et passionnante, certains contenus sont toujours mieux servis via des applications natives – pensez aux applications de fidélité pour les détaillants, aux applications de fans pour les applications de sport ou de jeu. Plus important encore, ensemble, les deux technologies entraîneront une adoption plus générale de la RA.

La 5G a un impact

La conversation autour de la 5G et de ses effets sur un grand nombre d'industries est actuellement en pleine effervescence. Le monde de l'AR ne fait pas exception. Ce qui a beaucoup excité, c'est la capacité de la 5G à supprimer la dépendance de l'AR à un signal WiFi puissant, permettant une plus grande flexibilité dans les cas d'utilisation et l'environnement. En 2020, nous pouvons nous attendre à ce que la 5G charge des campagnes de réalité augmentée conçues pour une utilisation dans des environnements en direct et en plein air, tels que des conférences, des concerts et des jeux de sport – des espaces où une connexion Wi-Fi fiable est actuellement un luxe. Ces activations seraient grandement améliorées par la puissance et la vitesse de la 5G, tout en permettant aux concepteurs de repousser les limites de leur créativité.

L'excitation autour des accessoires portables atteint un paroxysme

Le discours sur les appareils portables a déjà été surnommé la «Face Race». Nous nous attendons à ce que le cycle de battage médiatique augmente de façon exponentielle lorsque des lunettes AR avec affichage tête haute entrent dans la conversation. Beaucoup de ces programmes fusionneront les informations audio et visuelles avec le contrôle gestuel, et le rapprochement des technologies va rendre les utilisateurs et les concepteurs plus enthousiasmés par les intersections entre la réalité augmentée et la technologie portable. À ce stade, nous devons également noter que si la réalité augmentée et la réalité virtuelle semblent souvent opposées, ce sont des expériences fondamentalement différentes. La relation entre eux n'est pas un jeu à somme nulle car les deux offrent de la valeur de manière unique avec des cycles de vie indépendants. En ce qui concerne les appareils portables, la distinction à faire est que la relation inhérente de l'AR avec les appareils mobiles peut la rendre plus omniprésente, tandis que la réalité virtuelle nécessite un matériel spécialisé qui n'est récemment devenu plus abordable pour le consommateur moyen. Cela dit, le contenu est toujours l'élément le plus important de ces expériences, et c'est sur cela que les marques doivent toujours rester concentrées.

AR devient une plateforme publicitaire plus légitime

Nous prévoyons que le monde des médias commencera à prendre conscience de la puissance de la RA en tant que format d'annonce programmatique pour un plus grand engagement et interaction. Nous allons également commencer à voir la création d'un tout nouveau paysage AR extérieur pour la publicité régi par de nouvelles règles d'autorisation et d'utilisation. En d'autres termes, comme chaque année, il y aura plus d'exemples de personnes ayant ce moment d'ampoule pour savoir comment la RA peut fonctionner pour elles. Récemment, Modelo a organisé une incroyable campagne de RA hors domicile visuellement époustouflante célébrant Dia De Los Muertos. Les utilisateurs ont été encouragés à pointer la caméra de leur téléphone sur une murale spéciale représentant des images traditionnelles, comme une Katrina entourée de soucis, et à la regarder prendre vie à travers leur écran. Ce n'est là qu'un exemple de campagnes qui commencent à franchir une étape supplémentaire pour stimuler les interactions avec les clients dans des environnements variés et créatifs.

L'évolution continue vers une RA toujours active

Imaginez un monde dans lequel la RA est complètement intégrée dans notre société et fonctionne à capacité constante, plutôt que des campagnes de marketing ou de narration ponctuelles. Imaginez que les expériences de RA deviennent la norme, au lieu d'une valeur aberrante cool. C’est le rêve que nous avons toujours eu pour la RA, et chaque année nous nous rapprochons un peu plus de sa réalisation. Cela sera probablement accéléré par une réduction des coûts et une amélioration des pipelines 3D, de nouveaux outils de création de RA et des capacités matérielles que nous pourrions voir l'année prochaine, et l'avènement de la 5G.

Il sera fascinant de voir comment ces prédictions se concrétisent. En regardant encore plus loin dans l'avenir, il sera nécessaire de consolider ce qui a déjà été appris et prouvé au cours de la décennie. Le développement se poursuivra en termes de performances technologiques et de pollinisation croisée de l'AR avec l'apprentissage automatique et l'IA, mais l'évolution la plus importante se fera dans le cas d'utilisation de l'AR au-delà des campagnes de marketing ponctuelles en un utilitaire permanent. De plus, à mesure que la RA évolue, nous (espérons-le) cesserons de parler de la technologie et nous concentrerons sur les avantages et l'expérience de l'utilisateur final. Après tout, nous entrons dans l'ère des visionnaires du contenu – pas seulement des pionniers de la technologie. La toile AR est apprêtée. Maintenant, quelqu'un doit peindre dessus.