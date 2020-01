Dunelm défie le déclin de la rue principale avec la poussée des ventes de Noël

Le PDG de Dunelm, Nick Wilkinson, s’est dit “très satisfait” de sa performance au cours du premier semestre de l’exercice.

// Les ventes à périmètre constant de Dunelm bondissent de 5% à 313 M £ au cours des 3 mois précédant le 28 décembre

// Il est passé à un nouveau site numérique qui a accueilli plus de clients pendant son pic de trading d’avant Noël

// Dunelm prévoit désormais une augmentation des bénéfices et des ventes annuels pour toute l’année

Dunelm a défini le ralentissement qui sévit dans l’industrie britannique de la vente au détail en affichant une forte augmentation des ventes de Noël dans sa dernière mise à jour commerciale.

Le détaillant de meubles et d’articles ménagers a déclaré que les ventes comparables avaient bondi de 5% pour atteindre 313 millions de livres sterling au cours de la période de trois mois se terminant le 28 décembre, grâce à la croissance rapide en ligne.

En conséquence, Dunelm a maintenu ses prévisions de performance et a déclaré qu’elle s’attend à ce que les bénéfices et les ventes annuels augmentent pour l’année entière.

Le chef de la direction, Nick Wilkinson, a déclaré que le détaillant était «très satisfait» de sa performance au cours du premier semestre de l’exercice.

Les ventes du premier semestre ont bondi de 5,6% à 568,6 millions de livres sterling malgré un léger ralentissement des ventes à données comparables au deuxième trimestre.

«Le deuxième trimestre a été particulièrement solide en termes de croissance des ventes et des marges, sur une base d’un an et de deux ans», a déclaré Wilkinson.

«Nos plans de croissance ambitieux sont axés sur l’extension et l’amélioration de notre proposition client, aidant plus de clients que jamais à créer une maison qu’ils aiment.

«Nous sommes ravis des opportunités importantes qui nous attendent.»

Les ventes dans les magasins Dunelm ont augmenté de 1,2% à périmètre constant pour atteindre 265,3 millions de livres sterling au cours du trimestre festif, selon le communiqué.

La croissance du détaillant a été tirée en particulier par la montée en flèche des ventes en ligne, les revenus de Dunelm.com ayant augmenté de 32,1% pour atteindre 47,7 millions de livres sterling au cours du trimestre.

Au cours de ce même trimestre, Dunelm est passé à un nouveau site numérique qui, selon lui, était en mesure d’héberger plus de clients pendant son pic de négociation d’avant Noël que sur son système précédent.

Il a ajouté qu’il prévoyait d’ouvrir trois nouveaux magasins à grande surface au cours des six prochains mois.

avec fils PA

