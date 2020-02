D’UniCredit à Credem: les décisions prises par les banques pour l’urgence du coronavirus

L ‘urgence coronavirus qui vit actuellement en Italie a conduit le gouvernement à adopter des mesures pour contenir l’infection et en même temps pour soutenir les entreprises et les citoyens situés dans les municipalités identifiées comme les foyers de l’épidémie.

Urgence coronavirus: les zones rouges communes

Ces municipalités sont situées dans deux régions en particulier,

Lombardie et Vénétie et sont:

Bertonico (LO)

Casalpusterlengo (LO)

Castelgerundo (LO)

Castiglione D’Adda (LO)

Codogno (LO)

Fombio (LO)

Maleo (LO)

San Fiorano (LO)

Somaglia (LO)

Terranova dei Passerini (LO)

Vo ’(PD)

L’intervention du MEF

Le ministre de l’économie, Roberto Gualtieri a signé l’arrêté ministériel qui intervient sur les obligations des contribuables résidant dans les zones affectées par les mesures urgentes de confinement et de gestion de l’urgence du virus Covid-19. En particulier, le paiement des impôts et des retenues et des obligations fiscales pour les contribuables et les entreprises est suspendu. La suspension concerne également les cartes de paiement émises par des agents de recouvrement et celles résultant d’enquêtes exécutives. Le décret concerne notamment les paiements et obligations venant à échéance entre le 21 février et le 31 mars 2020.

Les décisions des banques: UniCredit

Du gouvernement aux banques. De nombreux prêteurs ont décidé d’intervenir avec une série d’interventions en soutien à leurs clients depuis les premières heures de l’épidémie.

UniCredit a donc décidé d’appliquer un “Forfait d’urgence “ dédié dans les zones rouges. La banque dirigée par Jean Pierre Mustier notamment UniCredit s’engage à mettre à la disposition des onze communes concernées (Vo ‘Euganeo, Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo et San Fiorano ) un moratoire de 12 mois sur les versements hypothécaires pour les particuliers résidents et pour les sociétés ayant leur siège social / exploitation dans la région.

La banque se rend également disponible pour accorder des prêts à taux bonifiés aux clients privés résidents et aux entreprises clientes ayant des bureaux enregistrés / opérationnels dans les municipalités concernées. En outre, dans les 7 régions touchées à ce jour (Piémont, Lombardie, Vénétie, Émilie-Romagne, Frioul-Vénétie Julienne, Trentin, Latium) par le virus COVID – 19, la banque fournit, après avoir évalué la banque elle-même sur les dommages réels subis:

la suspension pour 6 mois du paiement des versements hypothécaires (hypothécaires et / ou non garantis) pour les sociétés ayant leur siège légal / opérationnel dans ces zones;

l’extension des lignes d’importation jusqu’à 120 jours en cas de non réception des marchandises pour des raisons liées à l’événement;

l’octroi de lignes de crédit de liquidité d’une durée maximale de 6 mois.

Ubi Banca

Aussi UBI Banca il a bougé en fermant les succursales situées dans les municipalités couvertes par l’ordonnance. La Banque a également annoncé qu’elle avait acheté des kits comprenant des masques hygiéniques (masques jetables chirurgicaux de type II ou IIR ou protection respiratoire), des gants hypoallergéniques jetables, de l’amuchine pour toutes les succursales de la zone présente dans la ceinture de sécurité et de l’amuchine pour tous. centres directionnels. La trousse sera disponible mardi matin dans les succursales adjacentes à la zone de l’épidémie.

Intesa Sanpaolo, en revanche, a décidé de suspendre les versements des prêts existants sur demande pendant 3 mois, pour toutes les entreprises ayant leur siège opérationnel dans les municipalités couvertes par l’ordonnance, pouvant être prolongé de 3/6 mois supplémentaires en fonction de la durée de l’urgence. Cette disposition est également étendue aux sociétés présentes sur le territoire national qui font l’objet de réductions d’activité en raison de restrictions commerciales. De plus, dans les succursales Fideuram et Intesa SanPaolo des avis sont affichés indiquant comment accéder aux installations, pour protéger les clients (l’utilisation de masques est autorisée, 1 accès client pour chaque employé présent dans la succursale, si possible pour privilégier les contacts à distance via mobile / pc / tablette, rencontres en face à face -a-vis à respecter les précautions d’hygiène déjà connues, il est rappelé à chacun les précautions d’hygiène émises par les autorités).

Generali Italia et Alleanza Assicurazioni

Aussi Generali Italia et Alleanza Assicurazioni ils ont travaillé en définissant un plan d’action pour leurs clients résidant dans les zones épidémiques du Coronavirus qui fournit suspension, extension et extension primes d’assurance vie, assurance dommages non automobile (marché de détail et intermédiaire) et assurance automobile.

Credem

la Groupe Credem a finalement décidé que les familles résidant dans la soi-disant «zone rouge», les titulaires de prêts hypothécaires peuvent demander la suspension du principal ou le versement intégral de l’hypothèque jusqu’à un maximum de trois mois. Sans préjudice de la régularité du plan de paiement, la demande de suspension doit être adressée à l’agence de référence également via des outils de communication à distance (ex: email).

Cette mesure n’entraînera aucun coût supplémentaire ni intérêt de retard, étant entendu que les intérêts courus pendant la période de suspension seront payés à la reprise des paiements et seront répartis à parts égales sur les tranches restantes du prêt.