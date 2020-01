Durabilité: en 2019, plus de 40 millions d’Italiens ont adopté un comportement vertueux

Les jeunes loin de chez eux, les adultes à l’intérieur de la maison, mais tous en 2019 ont fait quelque chose de concret pour l’environnement. C’est ce qui ressort de l’enquête réalisée pour Facile.it par mUp Research et Norstat qui, en interrogeant un échantillon représentatif de la population nationale, a découvert comment, l’an dernier, environ 42,5 millions d’Italiens ont adopté comportement éco-durable pour réduire son impact environnemental.

Adultes: la protection de l’environnement commence à la maison

Mais quels sont ces comportements durables adoptés par les Italiens? En regardant les adultes en premier lieu, il ressort que la maison est l’environnement dans lequel la plupart des Italiens ont adopté comportement éco-durable au cours de la dernière année. Attention maximale à déchets; en 2019, 73,5% des personnes interrogées ont déclaré avoir réduit leur consommation d’eau, 68,6% ont consommé moins d’électricité et 61,7% ont gaspillé moins de papier. Près d’un Italien sur 2 a également réduit la production de déchets ménagers en réutilisant, dans la mesure du possible, de la nourriture ou, plus généralement, des déchets.

Même le thème deefficacité énergétique Les Italiens se soucient des maisons. Il y a 16 millions de personnes qui, en 2019, grâce aux incitations, ont remplacé un vieil appareil par un nouveau d’une classe énergétique supérieure, tandis qu’un peu moins, environ 14 millions, ont déclaré avoir pris des mesures d’efficacité énergétique dans leur maison. L’attention à l’environnement est également centrale lors des achats au supermarché. Selon l’enquête, en 2019, 6 répondants sur 10 ont réduit l’achat de produits en plastique, 20% ont plutôt acheté, si possible, des produits d’occasion.

Les produits alimentaires naturels, biologiques ou à kilomètre zéro sont dépeuplés à la table, à tel point que, comme il ressort de l’enquête, 43,5% des répondants ont déclaré les avoir achetés au cours de la dernière année. Au supermarché, l’habitude d’acheter des produits en vrac commence également à émerger; en 2019, plus de 11,7 millions de consommateurs ont expérimenté cette méthode.

Ce que font les jeunes

Si les adultes sont attachés à l’environnement entre les murs de la maison, les jeunes le font en dehors du foyer et dans les relations avec les autres. Parmi les jeunes de 18 à 24 ans en 2019, plus d’un sur 2 (54,5%) s’est activement renseigné sur les questions de durabilité (39,1% la moyenne nationale) et près d’un sur 4 (22,5 %) ont participé personnellement à un événement ou à des événements climatiques (11,9% la moyenne nationale). L’enquête a également révélé que 59,5% des jeunes de 18 à 24 ans ont dépensé directement pour convaincre leur famille ou leurs amis d’adopter un mode de vie plus respectueux de l’environnement.

Enfin, de nombreux jeunes qui déclarent faire attention à ne pas salir l’environnement lorsqu’ils sont loin de chez eux (73,6%); cependant, les adultes ont encore quelque chose à enseigner à ce sujet si l’on considère que, parmi les plus de 55 ans, le pourcentage monte à 85%.