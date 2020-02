Durabilité, gardez un œil sur le cygne vert: une révolution nécessaire

6 février 2020, par Massimiliano Volpe

Le prochain cygne qui peut frapper les marchés, provoquant une crise financière aux effets dévastateurs, pourrait être vert. Le noir est désormais largement démodé. Ce qui doit maintenant nous inquiéter, c’est l’effet perturbateur du changement climatique. Une alarme qui ne peut rester lettre morte et qui remet la durabilité à l’ordre du jour.

Le thème sera au centre de la PFEXPO intitulé “2020: cible de consultants avancés” prévue pour le 18 février, où il y aura également la participation de Joe Colombano, l’un des créateurs des désormais célèbres SGDG des Nations Unies.

En particulier, l’alarme a été lancée par la Banque des règlements internationaux, l’institution de soutien réglementaire pour les banques centrales mondiales et le Financial Stability Board, dans un rapport qui vient d’être publié et intitulé “Green Swan”. Changement climatique et stabilité du système financier: quel rôle pour les banques centrales, les régulateurs et les superviseurs “.

Ce qui ressort essentiellement du rapport réside dans le fait que le changement climatique est une source d’instabilité financière et des prix et c’est pour cette raison que les banques centrales sont appelées à revoir ce rôle, notamment en vue d’une meilleure coordination entre leurs politiques et celles des gouvernements et des initiatives du secteur privé. Pour en savoir plus sur ce volet thématique, inscrivez-vous sur PFEXPO et participer à l’événement phare des conseillers financiers.

