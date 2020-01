Durable et efficace, comme les Italiens imaginent la maison de 2050

Durabilité et efficacité. Ce sont les deux mots clés lorsque l’on regarde l’avenir des maisons italiennes. Selon une enquête de ManoMano.it, Commerce électronique bricolage et jardinage européen, mené auprès de 1 200 répondants, en collaboration avec la plateforme YouGov, les habitants de Belpaese considèrent le respect de l’environnement comme de plus en plus important dans la conception de la maison du futur.

Du Nord au Sud, trois Italiens sur quatre pensent qu’il est essentiel que la maison de 2050 soit complètement autosuffisant d’un point de vue énergétique. Les panneaux solaires, les énergies renouvelables (indiquées par 85% de l’échantillon) et les matériaux de construction durables (48%) sont en tête des priorités, imaginant la maison du futur avec le moins d’impact environnemental possible.

Bien qu’ils soient évidents pour de nombreux i les craintes d’un monde de plus en plus connecté (s’applique à 62% de l’échantillon), les Italiens aiment l’idée d’une maison intelligente, à tel point que 69% des personnes interrogées pensent que le soi-disant la maison intelligente peut assurer un style de vie plus confortable. Dans le même temps, il est toutefois nécessaire de développer des solutions innovantes également dans le domaine de la sécurité: de nouveaux systèmes d’alarme anti-intrusion et des caméras de pointe sont importants pour 62% des Italiens.

Des investissements? en durabilité et sécurité, moins d’ameublement. 95% des Italiens pensent qu’il est essentiel que les investissements personnels soient payés pour en construire un maison durable et écologique, attentive à l’environnement, avec des espaces verts pour cultiver des fruits et légumes de manière indépendante (47% les considèrent comme l’un des éléments fondamentaux de la maison du futur).

Dépenser de l’argent dans le mobilier et l’ameublement design, il ne semble pas figurer en tête des priorités italiennes: pplus de la moitié des répondants ne le considéraient pas comme un facteur important (52%).

Au contraire, ils semblent tous d’accord pour vivre dans une maison avec des systèmes autonomessécurité technologiquement avancée, dans lequel une grande partie du budget familial peut être investie dans un logement sûr et sécurisé (93%).

76% d’entre eux pensent que l’habitat de demain contribuera à réduire concrètement l’impact environnemental et 67% à économiser sur la consommation: 52% disent qu’il ne pourrait se passer d’un système qui permet de gérer et de garder automatiquement le contrôle consommation pour économiser l’énergie.

Des jeunes plus attentifs à la domotique et au design

Les moins de 25 ans sont les plus intéressés aux solutions innovantes dans une perspective de maison intelligente: des appareils intelligents capables de communiquer au moment de jeter les déchets (45% contre 30% du reste de l’échantillon), ou en général des solutions innovantes qui les aident à mieux s’organiser dans les tâches ménagères, de la planification des achats à la préparation blanchisserie (51% vs 36%).

En plus de l’aspect connectivité, les jeunes sont très intéressés par l’aspect décoratif, pour lequel la maison du futur devra être toujours en phase avec le temps en termes de design, tplus de la moitié d’entre eux déclarent vouloir investir dans des meubles élégants et raffinés (20% contre 12% de l’échantillon restant).