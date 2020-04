E-commerce: l’électronique et la mode stimulent les ventes, le portrait du consommateur numérique italien

Ce sont surtout des hommes (six sur dix), ils ont un âge entre 35 et 44 ans, et sont passionnés d’électronique et de mode. Il s’agit de l’identikit développé par idealo – le premier portail international de comparaison de prix en Europe – qui a analysé le comportement d’achat en ligne des Italiens qui utilisent la comparaison de prix.

Les données analysées ont permis de développer des statistiques sur les produits les plus achetés en ligne, de l’électronique grand public à la mode, des indications intéressantes sur les profils démographiques des utilisateurs concernant les habitudes d’achat numériques et des données liées aux phénomènes numériques de masse de ces dernières années, telles que par exemple Vendredi noir ou Amazon Prime Day.

La fréquence des achats en ligne

Les données analysées ont montré comment 80% des acheteurs numériques italiens effectuent en moyenne au moins un achat en ligne par mois.

Selon le rapport, les consommateurs numériques italiens peuvent être divisés en intensif (20%, au moins un achat par semaine), répétition (80%, au moins un achat par mois) et enfin sporadique (20%, un achat par trimestre ou moins). Cette division montre à quel point le marché numérique italien est dominé par les acheteurs réguliers: un consommateur électronique italien sur deux achète en ligne au moins une fois par mois, sinon plus.

Le portrait du consommateur numérique italien

Dans tous les pays où idealo est présent, à l’exception de la France, lLa plupart des recherches en ligne sont effectuées par des hommes.

Quant à l’Italie, leur poids est de 61,7% celle des femmes s’élève à 38,3%.

En ce qui concerne les groupes d’âge, cependant, consommateurs entre 35 et 44 ans ce sont les plus dominants et représentent 26,8% du total, suivis des 25-34 ans (23,4%) et des 45-54 ans (21,5%).

En Allemagne, en France et en Autriche, la part la plus élevée est plutôt celle des 25-34 ans.

Les consommateurs numériques italiens se fient aux critiques et tests en ligne

L’analyse réalisée a révélé que 95% des e-consommateurs italiens lisent souvent des tests ou des guides d’achat.

Cependant, 92% lisent souvent les avis et opinions des autres utilisateurs.

69% sont plus susceptibles d’acheter un produit si la livraison est disponible dans un point de collecte tandis que 63% sont prêts à acheter dans une boutique en ligne moins connue si des économies peuvent être réalisées.

Les possibilités d’économies du canal en ligne

Les données relatives à l’évolution des prix de chaque produit montrent que, en 2019, une tendance fluctuante de 23,7% si l’on considère la moyenne des fluctuations pour les 20 catégories les plus recherchées en 2019.

En détail, les produits du top 20 d’idealo dont les prix ont subi des fluctuations plus importantes étaient: les sacs à dos (53,3%), les jeux ps4 (47,2%), les caissons de haut-parleurs (41,0%), les aspirateurs (40, 0%), objectifs photographiques (28,0%), téléviseurs (26,3%), consoles de jeux (25,6%), smartphones (24,4%), écouteurs (23,9%) et tablettes (19 , 8%).

En ce qui concerne possibilité de sauvegarder la chaîne en ligne, en Italie, les dix produits avec les économies maximales moyennes en 2019 étaient: jeux vidéo (-37,6%), boîtiers d’enceintes (-29,1%), aspirateurs (-28,5%), objectifs photographiques (-21,9%) , téléviseurs (-20,8%), consoles de jeux (-20,4%), chaussures pour enfants (-20,0%), smartphones (-19,6%), écouteurs (-19,3%) et comprimé (-16,5%).

Electronique et mode: les secteurs moteurs du e-commerce italien

Mais quels sont les produits les plus achetés en ligne par les Italiens? Toujours sur la base de l’enquête commandée par idealo, l’électronique (74,9%), la mode et les accessoires (64,4%), avec les sneakers en particulier (57,5%), sont les catégories de produits les plus recherchées en ligne par les Italiens.

Voici les produits pour la beauté et les parfums (46,9%), les jeux vidéo et les jouets (45,1%) ainsi que tout le nécessaire pour le sport (38,3%). En outre, les produits d’ameublement (32,2%) et les animaux (28,1%) sont d’une grande importance.

Les produits les plus recherchés en Italie en 2019

En 2019, les consommateurs numériques ont principalement recherché et comparé les prix des smartphones et des produits électroniques grand public. En cela, les utilisateurs italiens montrent une certaine affinité avec les consommateurs européens.

la dix produits les plus recherchés en Italie l’année dernière étaient: le Casque Apple AirPods 2 de 2019, le Chaussures Dr Martens 1460 pour femmes, smartphones Apple iPhone XR et Apple iPhone 7, le jeu vidéo FIFA 20, le Nintendo Switch, la Sony PlayStation 4 (PS4) Slim, les smartphones Apple iPhone 11 et Samsung Galaxy A50 et enfin les chaussures Adidas Stan Smith.

“Comme nous l’avons vu, le commerce électronique dans notre pays est une pratique en croissance et évolution continues, tout en conservant certains points forts comme le fait que c’est souvent l’homme qui effectue le plus grand nombre de recherches, surtout pour tous concernant l’électronique grand public, les vêtements de sport ou les articles ménagers et de jardinage – dit-il Fabio Plebani, Country Manager d’Idealo pour l’Italie – Pour donner une incitation supplémentaire au commerce numérique – et en particulier pour soutenir les e-boutiques italiennes, petites et moyennes – cette année pour la première fois, nous avons organisé une remise en ligne de deux jours, les “jours idealo” (30 et 31 mars). Notre idée était de vouloir offrir une alternative entièrement italienne à Vendredi noir ou Amazon Prime Day (par exemple) qui pourrait d’une part soutenir l’économie de notre territoire mais aussi les consommateurs numériques italiens pour économiser avec des remises à partir de -10%. En ce moment délicat, en effet, où l’économie italienne est plus que jamais en crise à cause des conséquences du Coronavirus, nous avons voulu aider les e-boutiques à continuer à faire ce qu’elles savent le mieux: vendre. “