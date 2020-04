EBA et les banques européennes entrent dans la tempête des coronavirus avec l’amélioration des actifs

Les banques européennes sont entrées dans la tourmente provoquée par la pandémie de coronavirus avec une amélioration de la qualité des actifs et une moindre exposition aux prêts non performants.

C’est ce qui ressort du dernier rapport trimestriel de l’Autorité bancaire européenne, relatif au dernier trimestre 2019, qui a passé en revue 147 banques (soit plus de 80% du secteur de l’UE).

En entrant dans le détail du rapport, il ressort que l’indicateur d’actif des établissements de crédit Cet1 atteint 14,8% en pleine conformité avec la réglementation contre 14,4% au troisième trimestre grâce à une augmentation des fonds propres mais aussi à la réduction du montant des expositions risquées parallèlement à la baisse du total des actifs et du total des crédits.

L’ABE indique que «des positions de fonds propres équilibrées permettent aux banques de faire face à l’impact de la crise sanitaire et d’accorder des prêts à l’économie».

Meilleure gestion du portefeuille de crédit

Dans la même période, le ratio de prêts non performants a baissé (de 2,9 à 2,7%), poursuivant une tendance à de petites réductions, comme on l’a vu au cours des trois derniers trimestres.

“Le ratio de Npl – lit la note – a baissé même si le dénominateur (total des prêts et avances) a marqué une baisse”.

Les données Ifrs9 montrent un amélioration de la qualité des actifs. La part des crédits «stage 2» (pour lesquels la perte attendue est calculée sur une période allant jusqu’à l’expiration naturelle du prêt) – explique la note – marque une baisse de 6,9% à 6,8%; la part des crédits «stage 3» (défaillances probables et créances irrécouvrables) de 3,3% à 3,1%.

Pour l’avenir, l’attente est que le qualité des actifs se détériorera au cours des prochains trimestres, bien que les mesures de relance monétaire et budgétaire et le moratoire sur la dette puissent soulager les banques et les clients

Enfin, un regard sur le ROE, qui a baissé de 80 points à 5,8%, bien en dessous du coût moyen par action dans les banques de l’espace économique européen et de l’UE.

Le ratio des coûts d’exploitation et de la marge de courtage est passé de 63,3% à 64%.

malgré une légère augmentation de 1,43% à 1,45%, le la marge d’intérêt nette est restée à un niveau très bas.

Ces tendances, indique l’ABE, ainsi que l’augmentation des coûts due au risque présumé fort et à la baisse attendue des commissions, augmenteront considérablement la pression sur la rentabilité des banques.