Ebang présente une introduction en bourse pour se sauver

Le fabricant de matériel d’exploitation de Bitcoin Ebang présente une introduction en bourse de 100 millions de dollars aux États-Unis. Avec cela, la société cherche à lever autant d’argent que possible en inscrivant ses actions sur le NYSE ou le Nasdaq, deux des plus grandes bourses du monde.

Ebang International est l’un des plus grands fabricants de matériel minier Bitcoin (BTC) au monde.

Ebang présente une introduction en bourse de 100 millions de dollars

Cette société vient de déposer son premier appel public à l’épargne (IPO) aux États-Unis, selon un formulaire F-1 déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis vendredi dernier.

Avec cela, il cherche à lever suffisamment d’argent pour sauver son entreprise face à une baisse des ventes attendues.

Ebang, basé en Chine, est l’un des principaux concepteurs de puces ASIC pour l’exploitation de Bitcoin. Et vous avez réalisé 82% de votre chiffre d’affaires 2019 en concevant ces matériels spécialisés.

Mais, grâce à la crise des coronavirus et à la réduction de moitié imminente de Bitcoin qui aura lieu dans les prochains jours. Le chiffre d’affaires d’Ebang a fortement chuté à 109 millions de dollars, contre 319 millions de dollars en 2018.

«La pandémie de coronavirus a affecté négativement le prix du Bitcoin. Et la baisse des prix pourrait se poursuivre à court terme. Et cela affectera négativement nos activités opérationnelles et notre situation financière », a déclaré l’équipe Ebang.

Plus de la moitié des revenus de l’année dernière provenaient de la vente de machines de la série Ebit E12, suivies des machines de la série Ebit E10 (34%). Tous deux utilisés pour l’exploitation minière Bitcoin.

Il convient de noter que le nombre de puces et le prix moyen auquel Ebang a vendu ses puces ont tous deux diminué en 2019 par rapport à l’année précédente. Qu’est-ce qui a causé cela en ce moment, ils se trouvent dans une situation financière compliquée.

Il s’agit de la deuxième tentative d’Ebang de devenir publique. En juin 2018, la société a déposé une demande d’introduction en bourse à Hong Kong. Cependant, il n’a pas été en mesure de passer la réglementation stricte des offres publiques en bourse.

Il y a de la peur dans le sein d’Ebang

À l’époque, Ebang aurait cherché à lever jusqu’à 1 milliard de dollars. Bien qu’il ne soit actuellement que d’environ 100 millions de dollars, un changement important.

“Le prix du Bitcoin a tendance à avoir un impact direct sur la demande du marché pour nos machines d’extraction de Bitcoin, à la fois en termes de prix et de quantité, et nous prévoyons que cette tendance se poursuivra.”

La société cherche à lancer au public des actions ordinaires de catégorie A, d’une valeur nominale de 0,00013 $ par action.

Mais, à l’intérieur du cryptoverse, on craint un peu pour cette action de la société, car, s’ils n’obtiennent pas l’autorisation de publier l’introduction en bourse, de nombreux experts ont déclaré qu’ils ne savaient pas comment l’entreprise pourrait continuer.

D’un autre côté, Ebang a une introduction en bourse de 100 millions de dollars. Et si le chiffre n’est pas atteint, il pourrait encore être dans une situation encore pire, car ses actions seront en bourse et pourraient encore baisser à l’avenir, dévaluant l’entreprise et en faisant une cible facile pour les spéculateurs et même la concurrence.

