Écart de revenu: les 20% les plus riches des Italiens détiennent près de 70% de la richesse nationale

L’écart qui sépare les plus riches des plus pauvres se creuse. La confirmation vient d’Oxfam, une confédération mondiale à but non lucratif dédiée à la réduction de la pauvreté dans le monde, selon laquelle 2.153 les échassiers les plus riches du monde contrôlent un patrimoine combiné de 4,6 milliards de personnes, environ 60% de la population mondiale, et où “la part de la richesse de la moitié la plus pauvre de l’humanité, environ 3,8 milliards de personnes, n’atteint même pas 1%”.

Le rapport ‘Temps de soins “ publié à la veille du Forum économique mondial à Davos, il revient donc pour souligner l’écart croissant qui sépare les super-riches du reste de la population mondiale.

Au sommet de la pyramide des super riches on trouve Le fondateur d’Amazon Jeff Bezos actuellement la personne la plus riche du monde, selon Forbes, avec une valeur nette d’environ 116,4 milliards de dollars, suivie de Bernard Arnault, le milliardaire français propriétaire du groupe de luxe LVMH (116 milliards de dollars).

L’Italie, “un pays bloqué”

La situation change d’un pays à l’autre, mais en général la redistribution apparaît loin d’être un niveau équitable. L’Italie ne fait pas exception où à la mi-2019 la part de richesse en possession les 1% les plus riches dépassaient la part de la richesse globale détenue par 70% des Italiens les plus pauvres en termes d’actifs.

Au total, la richesse nette italienne s’élève à 9,297 milliards d’euros, en baisse de 1% par rapport à juin 2018. 20% plus riches que les Italiens détenaient près de 70% de la richesse nationale, les 20% suivants détenaient 16,9% des actifs nationaux, tandis que les 60% les plus pauvres ne détenaient que 13,3% des richesses du pays. Les 10% les plus riches de la population italienne (en termes d’actifs) possèdent désormais plus de 6 fois la richesse de la moitié la plus pauvre de la population.

En Italie 30% des jeunes salariés gagnent moins de 800 euros par mois et 13% des moins de 29 ans vivent dans la «pauvreté au travail». Sans l’ascenseur social, la différence de genre pèse sur les femmes: la «maman qui travaille» à 57%, les travailleuses sans enfant montent à 72,1%. Et la richesse de 1% des Italiens dépasse celle des 70% les plus pauvres.

Un “pays bloqué”, comme le dessine l’organisation non gouvernementale, où l’ascenseur social s’est arrêté: “il faudrait – écrit Oxfam – cinq générations aux descendants des 10% les plus pauvres pour pouvoir percevoir le revenu national moyen”. C’est ainsi que «les inégalités se perpétuent» d’une génération à l’autre. C’est dans ce scénario qu’Oxfam renouvelle son appel: “seules les politiques qui visent véritablement à lutter contre les inégalités permettront de combler le fossé énorme entre riches et pauvres. Cependant, très peu de gouvernements semblent avoir l’intention de s’attaquer à ce problème “, explique Elisa Bacciotti, directrice des campagnes d’Oxfam Italia.

L’écart se creuse au cours des deux dernières décennies

Au cours des deux dernières décennies, la distance entre le sommet de la pyramide et la base a augmenté: la richesse des plus riches a augmenté de 7,6%, celle de 50% des plus pauvres a baissé de 36,6%. En revanche, les salaires sont en moyenne loin d’augmenter (mais pas tous). À tel point qu’en 2018, l’indice de Gini, qui mesure les inégalités, plaçait l’Italie à la 23e place de l’UE avec 28.

au niveau mondial, le phénomène est exacerbé par l’écart entre les sexes: en 2018, les hommes possédaient “50% de richesse en plus que celle des femmes”, souvent encore relégués aux soins des enfants ou des membres de la famille. En Italie, toujours en 2018, la part des femmes n’ayant jamais travaillé pour s’occuper de leurs enfants était de 11,1% (3,7% de la moyenne européenne).

Et ça pèse abandon scolaire précoce, où Oxfam lance une nouvelle alarme: “dans la comparaison européenne, en 2018, l’Italie était en quatrième position” se plaçant à côté de l’Espagne, de Malte et de la Roumanie en raison de l’incidence des abandons scolaires qui affectent les opportunités de bien-être.