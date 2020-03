Echelon Fit pourrait être le meilleur moyen d’obtenir un entraînement de style studio à la maison

Ce n’est pas parce que vous vous éloignez de la société que vous ne pouvez pas vous entraîner comme un pro.

Mars

28, 2020

Bien que la pandémie de coronavirus ait fermé des gymnases et des studios à travers le monde, cela n’a pas empêché notre élan de fonctionner. Et ce n’est pas nécessaire. Avec autant d’options en ligne et d’équipements intelligents comme Echelon Fit disponibles, il est facile d’apporter des séances d’entraînement en studio dans votre maison.

Echelon Fit n’a peut-être pas la puissance de marque de Peloton, mais il propose une sélection encore plus large d’appareils de fitness de haute puissance. Et la meilleure partie est que vous pouvez l’essayer gratuitement pendant 30 jours et mettre 0 $ avec le financement Echelon. En d’autres termes, vous pouvez voir si Echelon Fit vaut de l’argent sans rien dépenser. Découvrez quelques-unes de leurs principales options:

EX 1 Max Bike

Concurrent direct de Peloton, l’EX 1 Max Bike est une machine encore plus impressionnante à bien des égards. Avec des barres ergonomiques pour soutenir de longues sorties et une résistance magnétique facilement réglable, elle vous aidera à brûler autant de calories que vous le souhaitez. De plus, avec un accès à des entraîneurs de classe mondiale via la communauté Echelon Fit, vous pouvez suivre des cours à tout moment avec qui vous voulez. Le vélo EX 1 Max rend l’entraînement amusant, sûr et confortable.

Réfléchir

Reflect, comme son nom l’indique, est la réponse d’Echelon Fit au miroir. Cet équipement de fitness innovant met votre instructeur grandeur nature devant vous afin que vous puissiez suivre comme dans une vraie classe. L’écran s’intègre astucieusement dans votre maison et offre une grande variété de méthodes d’entraînement que vous pouvez faire dans très peu d’espace comme le cardio, le yoga, le pilates, la boxe, etc.

Rameur intelligent

L’aviron est un incroyable entraînement complet du corps. Avec Echelon Fit, vous n’aurez pas à vous lancer seul. Vous aurez accès à des cours en studio quotidiens en direct et à la demande avec des instructeurs de haut niveau et à des expériences d’aviron panoramiques à la demande du monde entier. Vous pouvez vous entraîner autant que vous le souhaitez, vous laissant dans la meilleure forme de votre vie.

FitPass Plus

Vous n’êtes pas prêt à acheter du matériel à grande échelle? Découvrez ensuite FitPass Plus. Ce programme diffuse des cours de fitness sur votre téléviseur afin que vous puissiez vous lancer dans n’importe quel entraînement que vous souhaitez, quand vous le souhaitez. De plus, le moniteur de fréquence cardiaque inclus vous permet de suivre vos progrès et de participer à la communauté des classements.

