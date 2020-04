Écoles: fonds pour les abonnements aux journaux débloqués, contributions jusqu’à 90% des dépenses

16 avril 2020, par Mariangela Tessa

Décrets d’application pour i fonds pour les écoles et les étudiantsi pour acheter des abonnements à des journaux.

Ce sont des ressources qui – comme le souligne la République – ont été allouées par la dernière loi de finances et s’élèvent à 20 millions d’euros.

«Dès cette année scolaire – rapporte le journal – les lycées – publics et pairs – peuvent acheter un ou plusieurs abonnements à des journaux, périodiques et magazines scientifiques et sectoriels, également en format numérique. Pour ces abonnements, ils peuvent compter sur une contribution égale à 90% des dépenses. La même contribution de 90% des dépenses est prévue pour les écoles publiques et les écoles de tous niveaux. Dans ce cas, ils pourront acheter “un ou plusieurs abonnements à des périodiques et des revues scientifiques et sectorielles”.

Selon ou selon le dernier Loi budgétaire, la contribution sera attribuée à la suite d’une demande adressée au Département des éditions du Cabinet du Premier ministre “à la suite d’un appel spécifique”. Le décret – en cours d’élaboration – fixera les critères d’accès aux contributions.

Pas seulement ça. A partir de septembre et tout au long de la prochaine année scolaire, chaque élève des “écoles secondaires publiques et égales” pourra s’abonner à des journaux ou périodiques, sur papier ou en format numérique. La contribution, dans ce cas, prendra la forme d’un bon virtuel, associé à la carte d’étudiant.

