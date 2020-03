Économie de guerre F1? 60% de la voiture gelée et nouvelle réglementation en 2023

La Formule 1 et la FIA ont récemment confirmé diverses mesures pour lutter contre l’effondrement économique qu’entraînera la pandémie mondiale de coronavirus.

Le calendrier de cette année sera réduit d’au moins quatre courses et les revenus des équipes et de leurs sponsors vont diminuer par conséquent, ce qui devait être la saison la plus chère de l’histoire a fini par être une transition vers une économie de guerre en Formule 1.

Avec la maîtrise des coûts à l’esprit, le monocoque de cette année a été approuvé pour une utilisation l’année prochaine et encore plus de mesures sont discutées liés à cette question, comme confirmé Christian horner à la BBC.

“L’essentiel est d’éliminer le besoin de dépenser pour être compétitif”, explique le directeur de Red Bull. Alors congelez des parties de la voiture. La monocoque est déjà convenue, nous analysons la suspension avant, les montants, les roues, toutes les pièces qui y sont associées, les pièces internes de la boîte de vitesses … Probablement 60% de la voiture sera gelée pour cette année et l’année prochaine ».

En plus de minimiser le développement de la voiture 2021, deux autres alternatives sont évaluées: augmenter encore la période de fermeture obligatoire des équipes de F1 et conserver la réglementation actuelle et les pièces congelées également en 2022.

“Nous parlons également de reporter la nouvelle réglementation d’un an, car à mon avis, il serait totalement irresponsable d’assumer la charge des coûts de développement en 2021”, explique Horner. “Il semble y avoir un accord raisonnable, mais il doit être ratifié par la FIA pour son introduction lors de la saison 2023”.

Ferrari a récemment déclaré que le gel de la voiture actuelle ne serait pas positif pour ses aspirations sportives, mais la situation économique est délicate et la stabilité est très appréciée pour le moment. “Ce dont nous avons le plus besoin maintenant, c’est de stabilité. Parce que la seule chose que nous savons, c’est que chaque fois que vous introduisez un changement, vous introduisez le coût, et la stabilité en ce moment et geler autant de voiture que possible est le moyen le plus responsable de réduire ces coûts ».

Par conséquent, le règlement technique révolutionnaire de 2021 a maintenant peu d’options pour entrer en vigueur avant 2023 et la limite budgétaire contribuera également à contenir les mauvaises tentations, car l’année prochaine, ils ne pourront pas dépenser plus que 175 millions de dollars, mais sans compter sur des éléments importants comme le salaire des pilotes ou la facture moteur.

«Il y a une discussion positive et saine entre toutes les équipes pour être responsable. Et il ne s’agit pas seulement de la limite, qui est un plafond », explique Horner. «C’est presque secondaire en ce qui me concerne, vous réduisez les coûts pour être compétitif. Avec, disons, 60% du châssis gelé au cours des 18 prochains mois, cela aura un effet dramatique sur la réduction des coûts d’exploitation pour Red Bull ou Williams ».