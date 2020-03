Économies au moment de COVID-19: est-il temps de rééquilibrer le portefeuille?

31 mars 2020, par Alessandra Caparello

L’article fait partie d’un long dossier consacré au coronavirus publié dans le numéro de mars du magazine Wall Street Italia

L’urgence du coronavirus fait que les marchés du monde entier se détraquent avec des moments de panique inévitable pour les investisseurs.

Alors, qui a un fonds d’actions mondiales sous la forme d’un Pic (ou d’un plan d’investissement en capital qui achète des parts d’un fonds dans une solution unique), se retrouve à enregistrer des pertes de la même manière que ce qui se passe sur les listes de prix des actions.

Si jusqu’à présent elle avait surfé sur la vague haussière des bourses mondiales, elle doit désormais faire face à un nouveau scénario.

Que pouvez-vous faire dans ce contexte? Tout d’abord, il est bon d’essayer de maintenir la stratégie d’investissement envisagée, puis d’envisager également un rééquilibrage du portefeuille (sans distorsions), peut-être en évaluant les actifs refuges.

Enfin, il peut être utile d’envisager (pour les plus expérimentés) des stratégies de couverture des positions. Comme le suggère l’éducateur financier Gabriele Bellelli:

“En théorie, bon consultant il explique la stratégie formulée au client et illustre les résultats qui ont été obtenus dans le passé, soulignant comment la stratégie s’est comportée pendant les événements de choc.

Par exemple – explique Bellelli – dans mes formations, je montre toujours et uniquement des stratégies qui incluent 2007-2008 de telle sorte que chaque participant soit conscient non seulement des aspects positifs (rendements positifs et performances) mais aussi des problèmes critiques (volatilité, rabattement) , mois que la stratégie prend pour récupérer les pertes). Si l’épargnant est mis au courant de ce qu’il fait, il devient plus facile de gérer ses émotions et sa relation.

