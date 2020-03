Économies: les PAC au temps de COVID-19

30 mars 2020, par Alessandra Caparello

L’article fait partie d’un long dossier consacré au coronavirus publié dans le numéro de mars du magazine Wall Street Italia

Il s’appelle Pac, le Plan d’accumulation de capital, et est un instrument financier dont la structure est bien adaptée aux besoins à la fois de ceux qui n’ont pas un capital élevé à investir mais parviennent à épargner avec une certaine périodicité et de ceux qui ont des ressources liquides élevées à utiliser sur les marchés.

En raison de la flexibilité et de la possibilité de l’activer même avec des paiements minimums, le Pac est l’outil le plus approprié pour l’épargnant, comme le soulignent les experts.

Le PAC est également indiqué par de nombreux professionnels de l’investissement comme la solution optimale pour faire face au scénario de marché actuel étant donné les paiements constants qui permettent de gérer la tension causée par des tendances de marché défavorables, tout en maintenant l’objectif final d’accumulation de capital. . “Si vous avez un Pac – il a souligné Roberto Russo, a.d. par Assiteca Sim– vous devez absolument continuer à investir. Jamais comme en ce moment le PAC ne montre sa logique “.

Qu’arrive-t-il aux PAC dans l’urgence COVID-19 en cours?

Les dernières séances de février ont été dramatiques pour les marchés actions du fait de la propagation du coronavirus notamment en Italie qui a provoqué des baisses importantes sur toutes les listes. La volatilité devrait se poursuivre dans les mois à venir, lorsque le pic des contagions mondiales sera franchi.

Bien sûr, si au cours des prochaines semaines un remède est trouvé pour Covid-19 ou s’il est possible de limiter sa diffusion, les marchés boursiers pourraient repartir de prix plus bas et plus avantageux.

Pour ceux qui ont activé un Pac – il faut le dire – rien ne change. La baisse des cours sur les marchés boursiers est en effet favorable et permet de baisser le prix de revient moyen de l’investissement. Ceux qui veulent activer une PAC maintenant, doivent déterminer pour combien d’années ils voudront la financer et quels objectifs elle a.

