Économies: quatre façons de dépenser moins en 2020

Parmi les différentes résolutions pour la nouvelle année sans aucun doute, beaucoup ont également indiqué qu’ils dépensaient moins et épargnaient plus. Plus facile à dire qu’à faire.

Cependant, 2020 peut vraiment être l’année du tournant dans la gestion de notre budget et de nos économies et un billet de l’émetteur Cnbc identifie quatre étapes simples pour dépenser moins. Voyons voir ce qu’ils sont.

Classer les dépenses

La plupart des experts financiers suggère de commencer à dépenser moins en différenciant les dépenses optionnelles des dépenses fixes. Pour ce faire, il est bon de retracer les dépenses pour lesquelles vous dépensez, puis de classer la liste des dépenses mensuelles, récurrentes et ponctuelles par ordre d’importance. En premier lieu, les dépenses essentielles qui ne peuvent être supprimées, telles que l’hypothèque, le loyer, la nourriture, les transports, doivent être indiquées. Ensuite, les économies pour les urgences et la retraite doivent être classées, suivies d’une liste de “souhaits”, ou d’éléments non essentiels, qui peuvent inclure des dîners, des vacances ou des services de streaming tels que Netflix.

Défiez chaque dépense

Une autre façon de dépenser moins est de prendre votre liste et de «défier» toutes les dépenses. Qu’est-ce que cela signifie Évaluez fondamentalement combien vous payez et si vous pourriez payer moins ou réduire toutes vos dépenses ensemble.

Utilisez-vous vraiment tous les services d’abonnement que vous payez ou l’abonnement coûteux au gymnase? Si la réponse est non, il vaut mieux couper.

Élimine certains “désirs”

Une fois la liste rationalisée, commencez à réduire certaines dépenses que vous voulez et dont vous n’avez pas besoin, du moins temporairement. Quelques exemples? Abandonnez les services de covoiturage comme Uber et prenez les transports en commun ou cuisinez à la maison plutôt que de manger à l’extérieur.

Arrêtez les achats impulsifs

Les achats impulsifs sont certainement les dépenses à réduire. Selon une étude sur la génération Y réalisée par Fidelity, dans l’ensemble, 63% pensent que les médias sociaux ont une influence négative sur leur bien-être financier. Une étude distincte de la Allianz Life Insurance Company d’Amérique du Nord révèle que plus de la moitié des millennials il a dépensé de l’argent qu’il n’avait pas prévu à l’origine pour des produits sur lesquels ils n’avaient pas prévu.

Dans ce cas, l’analyste Christopher Tracy conseille de ne pas stocker les données du carte de crédit pour éviter les coûts impulsifs, limitez le temps quotidien sur les réseaux sociaux.

Suivez un «régime» en espèces

Pour ceux qui ont du mal à respecter un budget, le conseil est d’utiliser une carte de débit pour les dépenses mensuelles. Mettez vos cartes de crédit dans un tiroir et engagez-vous à ne dépenser que l’argent dont vous disposez pour ces quelques semaines.