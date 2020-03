Économiser de l’argent avec le défi de 52 semaines, voici comment

4 mars 2020, par Mariangela Tessa

L’épargne peut être difficile à réaliser pour quelqu’un. Cependant, il existe des méthodes qui facilitent l’opération même pour ceux qui, par nature, ont plus de mal à mettre de l’argent de côté. C’est le cas, par exemple, du défi d’argent de 52 semaines, en pratique le défi de 52 semaines.

Le défi réside dans ceci: cela commence par une petite quantité. Semaine par semaine le montant augmente suivant un schéma précis: le numéro correspondant au numéro de la semaine lui-même est annulé chaque semaine.

Au bout d’un an, vous vous retrouverez à avoir accumulé un joli nid d’oeuf, sans avoir fait trop d’efforts.

Prenons un exemple: si au cours de la première semaine vous décidez de réserver un euro, la deuxième semaine sera de 2 euros (1 + 1), la troisième 3 (1 + 1 + 1), la quatrième 4 (1 + 1 + 1 +1) et ainsi de suite.

De toute évidence, le défi deviendra plus compliqué au fil des mois: si vous partez d’un euro, la semaine dernière mettra 52 euros dans la tirelire. Mais à la fin des 52 semaines, les économies seraient de 1 378 euros.

Le conseil est de partir d’un chiffre bas. Si seulement il était décidé de lancer le défi des 10 euros, à la 52e semaine, une économie de 520 euros serait demandée. Une figure qui n’est pas à la portée de tous.

Aux États-Unis, le défi de l’argent à 52 semaines est une tendance et il y a ceux qui ont profité du début de l’année pour se tester.

Partager vos progrès sur les réseaux sociaux aide même les plus paresseux à trouver une motivation supplémentaire et à croire au défi: il suffit de suivre le hashtag # 52weekmoneychallenge pour lire les témoignages.

