Écoutez le son de la future BMW i4, un air sportif pour la nouvelle électrique

Il s’appelle BMW IconicSounds Electric et c’est la mélodie qui portera le modèle de production basé sur le concept i4. La berline électrique sera dévoilée l’année prochaine, et aura un son particulier, adapté aux différents modes de conduite, bien qu’à partir de juillet de cette année 2020, les électriques auront également un son uniquement pour la fonction de démarrage et d’arrêt.

Les réglementations européennes exigent que les constructeurs de voitures électriques incluent un son spécial qui attirera l’attention des passants au fur et à mesure, de sorte que chaque marque développe son propre son. Dans la même ligne, BMW travaille en collaboration avec Hans Zimmer, développant la deuxième mélodie pour un modèle électrique de la marque allemande.

Avec le nom de “BMW IconicSounds Electric”, la plus récente conçue et présentée à bord du concept i4 rejoint celle de la proposition la plus radicale et sportive précédemment conçue, celle de la BMW Vision M NEXT. Le nouveau son inclus dans l’aperçu de la berline sport à mobilité durable peut être entendu dans la vidéo sous ces lignes, offrant différentes teintes plus ou moins profondes selon le mode de conduite sélectionné.

Suivez attentivement la variation de tonalité et en même temps parfaitement connecté au son spécial du BMW i4 Concept

Tout comme les modèles BMW et leurs caractéristiques dynamiques uniques, les responsables de la firme allemande ont commandé la conception de sons, différents selon le modèle, à Hans Zimmer et Renzo Vitale. Les deux pointent dans la même direction, “un son léger et agréable, mais transmettant des sensations différentes selon les modes de conduite sélectionnés: plus doux en mode” Core “et plus intense en mode” Sport “”.

Les nouveaux sons “IconicSounds Electric” sont une technologie avancée qui donne réponse à une caractéristique implicite des modèles électrifiés de la marque, qui perdent une de leurs principales qualités Comparé aux moteurs à combustion: attrait émotionnel, non seulement au démarrage du moteur, mais aussi au ralenti ou à plein régime.

Les deux techniciens du son ont présenté des mélodies spéciales en novembre 2019; spécifiquement une note musicale spéciale pour démarrer et éteindre un modèle électrique ou hybride rechargeable. Après un processus au cours duquel ils ont fini de “peaufiner” leurs caractéristiques sonores, la marque allemande a annoncé que sera inclus dans l’équipement standard à partir de juillet 2020, un an après l’annonce officielle prévue pour juillet de l’année dernière.

