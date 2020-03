EDF a injecté plus d’argent que tous les BTC réunis

Alors que la poussière retombe après le “Black Monday”, il semble que l’avenir sera encore plus difficile. Du lundi au jeudi, la Fed a injecté 168 milliards de dollars dans l’économie américaine. Ce qui dépasse l’argent total sur le marché du Bitcoin (BTC) aujourd’hui.

🇺🇸 | MAINTENANT: Nouvelle bosse à Wall Street et effondrement à nouveau: Dow Jones -5,87%, Nasdaq -4,70%.

Les choses ne semblent pas s’améliorer pour l’économie mondiale, ni pour le marché de la cryptographie. Hier, l’OMS a finalement déclaré une pandémie de coronavirus, après que les cas en Europe ont triplé en une seule journée.

Et en réponse à cela, qu’ont fait les États-Unis 🇺🇸? Eh bien, il s’est tourné vers un ami d’il y a 11 ans: Quantitative Easing.

La Fed injecte plus que tous les BTC ensemble en une seule semaine

Essentiellement, la Réserve fédérale américaine a mis davantage de liquidités en jeu dans l’économie. Ceci en réponse à la pire semaine des indices boursiers du pays depuis la crise économique mondiale de 2008.

La capitalisation boursière actuelle de Bitcoin ne comprend que 145 milliards de dollars au moment de la presse, selon les données de CoinMarketCap. Donc, cette injection de la Fed n’a été qu’un maigre 23 milliards de dollars en quelques jours pour lutter contre l’inévitable.

La Fed entre en action dans un climat d’incertitude sur le marché. Ces derniers temps, les marchés traditionnels ont subi une baisse importante des prix. Et pas seulement aux États-Unis 🇺🇸, mais aussi au Japon 🇯🇵, en Allemagne 🇩🇪, au Chili 🇨🇱, en Argentine 🇦🇷 et dans le monde 🌍.

Dans un monde aussi globalisé que le nôtre, le battement d’un papillon dans une partie du monde génère, à la vitesse de la lumière, une tornade dans le système financier mondial.

Le pétrole a chuté de plus de 20% en un seul instant le 9 mars. C’était le plus forte baisse du brut depuis 1991.

Et sûrement aujourd’hui, alors que les marchés américain et européen s’ouvrent, les deux connaîtront de nouvelles baisses en raison des mesures contre la pandémie de coronavirus en Europe et aux États-Unis. Qui sont, pour la plupart, contraires au commerce international et aux exigences des investisseurs.

Par exemple, hier, le président Trump a annoncé la fermeture de la frontière aux Européens ou aux touristes qui se sont rendus sur le vieux continent ces derniers mois.

En espérant que la réduction des charges sociales soit approuvée par les républicains et les démocrates, et n’oubliez pas, très important pour tous les pays et entreprises de savoir que le commerce ne sera en aucun cas affecté par la restriction de 30 jours sur les voyages en provenance d’Europe. La restriction empêche les gens et non les marchandises.

Le temps BTC est venu

Compte tenu de son statut d’actif mondial, on pourrait faire valoir que Bitcoin pourrait toujours être un acteur majeur sur ce nouveau plateau de jeu de finance mondiale. Il pourrait même déplacer le FED traditionnel.

C’est maintenant que la première crypto-monnaie du monde doit montrer sa valeur à toute l’humanité. Il n’y a rien qui unit plus la race humaine qu’une crise de ce genre, comme celle du Coronavirus. Car même si les frontières sont fermées, l’aide est coupée et les gouvernements prennent toutes les mesures possibles, nous nous unissons tous.

La race humaine n’a normalement pas grand-chose en commun. Séparé soit par la couleur de la peau, la religion, la nationalité, le sexe ou la pensée politique. Une personne en Europe ne perd pas normalement son sommeil par rapport à une personne en Afrique et vice versa. Mais maintenant, nous souffrons tous de la même chose: nous sommes confrontés à une pandémie.

Le Bitcoin a été inventé pour servir d’arme de combat pour l’humanité dans ces types de cas, où une crise économique mondiale se prépare. Où l’Afrique, l’Asie ou le Latino seront affectés, quelle que soit leur origine.

