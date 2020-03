Edinburgh Woolen Mill Group, Primark et Timpson ferment temporairement des magasins

La décision de fermer plus de 1300 magasins concerne la pleine écurie d’EWM des chaînes de vente au détail, y compris Jaeger, Austin Reed, Jane Norman, Peacock, Ponden Home, Bonmarche et Edinburgh Woollen Mill.

// Edinburgh Woolen Mill Group annonce la fermeture de plus de 1 300 magasins en pleine crise des coronavirus, Retail Gazette peut révéler

// Suit la nouvelle que Primark ferme ses 189 magasins et annule toutes les nouvelles commandes des fournisseurs

// Timpsons fermera également temporairement tous les 2150 magasins d’ici lundi à 17h

Edinburgh Woolen Mill Group fermera temporairement tous ses magasins dans un effort pour assurer la sécurité du personnel face à la pandémie de coronavirus, peut révéler Retail Gazette.

La société de vente au détail détenue par Philip Day a confirmé que les fermetures temporaires prendront effet à 17 heures ce soir (dimanche 22 mars) et que les magasins resteront fermés jusqu’à nouvel ordre.

Alors que la «grande majorité» de ses 1 300 magasins et plus seront touchés, la Gazette du détail comprend qu’une minorité de sites resteront ouverts s’ils sont en concession dans d’autres magasins qui restent ouverts.

La décision de la société de fermer des magasins situés dans des rues commerçantes concerne son écurie complète de chaînes de vente au détail, notamment Jaeger, Austin Reed, Jane Norman, Peacock, Ponden Home, Bonmarche et l’éponyme Edinburgh Woollen Mill.

LIRE LA SUITE:

Cependant, comme pour la plupart des autres détaillants qui ont fermé leurs magasins, les clients peuvent toujours acheter les écuries de marques du Edinburgh Woolen Mill Group via leurs sites Web de commerce électronique respectifs.

Retail Gazette comprend qu’aucun membre du personnel ne perdra son emploi en raison des fermetures temporaires de magasins et que 100 licenciements au siège social annoncé vendredi est une question complètement distincte.

Edinburgh Woolen Mill Group emploie environ 25 000 personnes.

Bien que les détails ne soient pas clairs sur la façon dont le personnel de l’atelier sera soutenu pendant la fermeture temporaire, Retail Gazette comprend que la société envisage l’offre récemment annoncée par le gouvernement couvrir jusqu’à 80 pour cent des salaires pour les emplois touchés par la crise des coronavirus.

Un porte-parole d’Edinburgh Woolen Mill Group a souligné que le bien-être et la santé du personnel étaient à l’origine des fermetures temporaires de magasins.

«La santé de notre équipe et de nos clients est notre priorité absolue en cette période difficile et incertaine», ont-ils déclaré à Retail Gazette.

«Nous avons donc pris la décision difficile de fermer la grande majorité de nos magasins dans le groupe à partir de 17 heures le dimanche 22 mars jusqu’à nouvel ordre.

«C’est une décision douloureuse, mais nous avons réalisé que c’était la seule qu’une entreprise responsable puisse prendre.

«Nos magasins desservent les grandes rues locales à travers le pays depuis plus de 50 ans, et nous restons plus que jamais déterminés à réaliser notre mission principale de ramener les magasins de brique et de mortier dans les grandes rues locales.

“Mais pour l’instant, nous continuerons à servir nos clients en ligne via les sites Web de nos marques. Nous avons introduit la collecte à domicile pour honorer les retours et mettons autant de ressources que possible dans nos sites Web afin que nous puissions fournir des produits à nos clients au cours de la période à venir.

«Par-dessus tout, cependant, nous espérons que notre équipe, nos clients et tout le monde à travers le pays resteront chez eux – et que vous et vos familles restez en sécurité et en bonne santé.»

La nouvelle survient après que Primark et Timpson ont également rejoint la liste croissante des grands détaillants fermant temporairement leurs magasins à travers le Royaume-Uni alors que le gouvernement n’a pas encore ordonné de verrouillage spécifique pour ce secteur.

AB Foods a confirmé son intention de fermer ses 189 magasins Primark au Royaume-Uni dans un avenir prévisible, après avoir fermé ses 187 autres sites en Europe et aux États-Unis ces derniers jours.

Pendant ce temps, le directeur général de Timpson, James Timpson, a annoncé sur Twitter que la chaîne de cordonniers “allait passer en veille prolongée” à partir de lundi soir, et a confirmé que tout le personnel resterait à plein salaire.

«Nous fermons temporairement tous nos 2150 magasins d’ici le lundi 23 mars à 17 heures et nous allons en hibernation… nous espérons que cela ne durera pas trop longtemps», a tweeté Timpson.

«Tous nos merveilleux collègues resteront à plein salaire et auront hâte de vous voir à notre ouverture. Je vous remercie.”

Nous fermons temporairement tous nos 2150 magasins d’ici le lundi 23 mars à 17 h et nous allons en hibernation… nous espérons que ce ne sera pas trop long. Tous nos merveilleux collègues resteront à plein salaire et auront hâte de vous voir à notre ouverture. Je vous remercie.

– James Timpson (@JamesTCobbler) 22 mars 2020

Primark a également annulé toutes les nouvelles commandes de vêtements de fournisseurs, tels que des usines en Inde et au Bangladesh, mais a déclaré qu’elle continuerait d’honorer les commandes déjà expédiées ou livrées aux entrepôts ou magasins Primark.

«Cette situation a évolué si rapidement», a déclaré le directeur général de Primark, Paul Marchant.

«Nous n’aurions pas pu prévoir qu’au cours d’une semaine, nos magasins dans tous les pays dans lesquels nous opérons, à l’exception du Royaume-Uni, ont dû fermer.

«Nous n’avons donc pas d’autre choix que de prendre cette mesure.

Il a ajouté: “Il s’agit d’une action sans précédent pour des temps sans précédent et franchement inimaginables.”

Contrairement à ses rivaux de la mode, Primark n’a pas de site de commerce électronique qui pourrait compenser les ventes perdues, bien qu’AB Foods ait une division FMCG qui n’a pas été affectée grâce à la flambée de la demande dans les épiceries.

Les fermetures temporaires de magasins au Royaume-Uni d’Edinburgh Woolen Mill Group, Primark et Timpson suivent les mouvements similaires d’un groupe de détaillants et marquent le dernier coup lié au coroanvirus pour les rues principales et les centres commerciaux du pays.

Liste complète des détaillants (jusqu’à présent) qui ont temporairement fermé leurs magasins britanniques:

Primark

Edinburgh Woolen Mill Group (Jaeger, Austin Reed, Peacocks, Bonmarche, Jane Norman, Ponden Home, Edinburgh Woollen Mill)

Timpson

John lewis

Clarks

Ikea

Groupe Arcadia (Topshop, Topman, Dorothy Perkins, Burton, Miss Selfridge, Wallis, Evans)

Nouveau look

River Island

Groupe H&M (Weekday, Arket, Monki, Cos, H&M Home et autres histoires, H&M)

Inditex (Zara, Bershka, Stradivarius, Pull & Bear, Massimo Dutti, Zara Home)

TK Maxx

Reiss

Selfridges

Harrods

Fenwick

Liberty London

Harvey Nichols

Le magasin du corps

Boden

Michael Kors

Écart

Oasis et entrepôt

Mousson

Oxfam

La British Heart Foundation

Lego

Abercrombie & Fitch

Pomme

Calvin Klein

Sweaty Betty

Cliquez ici pour vous inscrire à la newsletter gratuite quotidienne de Retail Gazette