Éducation financière pour les enfants, FEduF met en ligne des livres et des jeux

25 mars 2020, par Mariangela Tessa

Le coronavirus met à rude épreuve l’enseignement, en raison de la fermeture des écoles. Et dans nos maisons, un autre ennemi subtil fait son apparition: l’ennui, une sensation désagréable qui nous rend nerveux et nous rend frustrés en influençant négativement notre comportement.

Alors, que faire pour combattre les bâillements et être prêt à la fin de cette urgence?

Un bon assistant peut venir de FEduF, Fondation ABI pour l’éducation financière et l’épargne, toujours à l’écoute de la littératie financière des enfants et des jeunes qui propose des plateformes pédagogiques pour approfondir les notions de base de l’éducation financière, disponible gratuitement sur le site.

«Nous voulons suggérer aux familles – et aux enseignants pour l’enseignement à distance – de profiter de cette période de séjour à la maison avec beaucoup de temps disponible pour acquérir ces compétences économiques de base qui sont aussi indispensables qu’elles sont généralement négligées en raison des milliers d’engagements quotidiens – commente-t-il Giovanna Boggio Robutti, directrice générale de FEduF – Faire n’est pas difficile ni ennuyeux, grâce aux nombreux contenus et outils populaires disponibles sur le portail www.economiascuola.it: clips vidéo amusants, tests, livres à lire et films à regarder tous ensemble sur le canapé pour en savoir plus sur l’économie et la finance sans s’ennuyer “.

Le portail FEduF est en effet adapté à l’usage des familles et des enseignants: un exemple dédié aux enfants est “Contes de fées et argent” un livre, téléchargeable gratuitement sur Amazon (cliquez ici), pour éduquer sur l’épargne et l’économie. Dans le volume mamans et papas trouveront neuf contes de fées illustrés accompagnés d’autant de fiches didactiques, avec des activités ludo-pédagogiques à réaliser à domicile, réalisées par une équipe de pédagogues, sociologues, économistes et psychologues sur la base des résultats d’une recherche menée sur 125 écoliers primaires.

Il est particulièrement adapté aux parents et aux enfants EconomiamoOnline, le jeu virtuel sur l’utilisation consciente de l’argent qui simule les phases du parcours de jeu créé par FEduF à Explora – Museo Dei Bambini à Rome (cliquez ici).

À la maison, soutenus par leurs parents, les enfants peuvent vivre une expérience «adulte» amusante: ils doivent travailler pour gagner, dépenser pour leurs besoins et pour le plaisir, payer des impôts et, s’ils le souhaitent, donner une partie de leur argent à une œuvre caritative. économies. Objectif final: clôturer le budget personnel ou du moins en équilibre. Un exercice amusant qui s’habitue à gérer les revenus et les dépenses quotidiennes dès le plus jeune âge, un outil didactique qui met les enfants et les enseignants en accord.

Les enseignants peuvent guider les adolescents avec l’apprentissage à distance à travers “Quel exploit, les gars!”, né pour développer des compétences transversales et d’orientation (anciennement alternance école-travail) et destiné aux lycéens.

Particulièrement adapté aux troisièmes classes, tant des lycées que des instituts techniques, le cours propose aux étudiants le développement d’un projet entrepreneurial, leur fournissant les outils pour transformer une idée en business plan.

La durée totale du cours est de 37 heures, avec la répartition suivante: 1 heure pour l’utilisation de la leçon vidéo, 8 heures pour 4 modules e-learning, 8 heures pour deux leçons en plénière, 20 heures pour l’idéation du projet et l’élaboration du plan d’affaires.

Les étudiants et les enseignants peuvent également accéder au programme “Prêt, travaillez VIA!”, qui permet une première approche du monde du travail et de la sécurité sociale, également dans une optique d’orientation et d’insertion dans les dynamiques sociales et professionnelles.

La gestion de l’utilisation consciente de l’argent et la durabilité économique sont les deux grands thèmes de tendance derrière deux autres programmes éducatifs, accessibles à tous: Épargnons la planète, qui propose une réflexion sur le développement et l’économie durable, la protection des ressources et de l’épargne, la lutte contre le gaspillage et Pay 2.0 accroître l’utilisation consciente des canaux numériques, des instruments de paiement électronique, de la sécurité des transactions en ligne.

