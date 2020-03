Effet Coronavirus: 3 raisons pour lesquelles le Bitcoin va s’effondrer

La pandémie de coronavirus est en marche, et rien ne semble l’arrêter. Hier, la FED a décidé de baisser les taux d’intérêt des États-Unis 🇺🇸 à 0%. En même temps, il a décidé d’allumer l’imprimante d’argent autant que possible. Aujourd’hui, les marchés ont réagi avec une nouvelle baisse, tout comme le Bitcoin (BTC). Que va-t-il se passer?

Maintenant, le point 0 de cette maladie mortelle est l’Europe, car en Chine 🇨🇳 et en Corée du Sud 🇰🇷 les choses semblent devenir sous contrôle. Parallèlement, les pays du continent américain ont décidé de fermer leurs frontières, non seulement aux touristes européens, mais entre eux.

La Colombie 2 a fermé il y a 2 jours sa frontière avec le Venezuela and, et hier elle a été enfermée sous un rideau de fer. De plus, il semble que la région ait suivi l’exemple du pays du café.

Ni l’un ni l’autre ne veut commettre les erreurs commises par l’Italie 🇮🇹, la France 🇫🇷 et l’Espagne. Tout le monde veut suivre l’exemple donné par la situation en Chine 🇨🇳, au moins en dehors de la ville de Wuhan.

Bitcoin (BTC) ne réagit pas

Pendant ce temps, sur le marché de la cryptographie, vous pourriez penser qu’il a connu sa pire semaine depuis l’automne bestial de 2017. Après avoir culminé à 9200 $ le week-end dernier, suivi d’une baisse à 3800 $, ce qui représente une nouvelle baisse 60% en moins d’une semaine.

Bien qu’il soit vrai que depuis lors, le premier crypto de tous a récupéré un peu. Eh bien, il est passé de 5 600 $ à 4 400 $ depuis lors.

Ces deux rayures ont fait craindre à un grand nombre de titulaires un recul à 3 000 $. En partie, parce que la CTB depuis le début de la crise des coronavirus a eu une corrélation positive avec l’effondrement des marchés traditionnels.

Être informé, c’est non seulement connaître la partie positive de l’histoire, mais aussi les parties négatives qui complètent la réalité complexe dans laquelle nous passons.

Pour cette raison, chez CryptoTrend, nous vous donnerons 3 raisons pour lesquelles plusieurs analystes de la crypto pensent que BTC atteindra bientôt son plus bas en raison du Coronavirus.

Argument 1: Le taux de financement de la CTB a atteint 20 000 $

Vous devez revenir un peu en arrière, jusqu’à vendredi dernier, lorsque Bitcoin s’est déguisé en ours pour la première fois. Les premiers signes d’alerte rouges sont venus des futures du crypto-échange BitMEX, qui ont montré des signes de forte pression sur la vente de shorts et de longs.

Le taux de financement a brièvement atteint -0,37%.

L’expert du trading de crypto SmartContracter a exprimé.

Cela signifie qu’un grand nombre de Shorts ont payé Longs 1% par jour pour maintenir l’effet de levier sur leurs positions. Après cela, le prix BTC sur BitMEX est tombé en dessous du prix du marché Spot. Alors que l’information circule actuellement à la vitesse de la lumière, tout s’est effondré.

Cet indice, bien que négligeable pour la plupart, la dernière fois qu’il a atteint un chiffre similaire était à son apogée en 2017, juste avant le marasme de 20000 $. Maintenant, c’est grâce à l’effet Coronavirus qui nous affecte tous également.

dose quotidienne de $ btc hopium.

le financement est maintenant de 0,37% et ce depuis près de 24 heures, la dernière fois que nous avons vu du financement et des primes aussi incroyablement élevés était 2017 au sommet, sauf qu’il était long> short

cette fois c’est le contraire, short> long et btc est rekt, faites-en ce que vous voulez. pic.twitter.com/CMk7gIApNK

– «Benjamin Blunts» (@SmartContracter) 13 mars 2020

Argument numéro 2: il y a perte de confiance

Cette semaine a vu une vente massive par les investisseurs Bitcoin, en partie peut-être en raison des effets de la nouvelle pandémie de coronavirus. Cette fois, il ne s’agissait pas de grandes baleines déplaçant seules le marché de la cryptographie. Selon les données, ce sont des hodls, comme vous et moi, qui ont fui BTC.

Cela est également mis en évidence par des niveaux record en 3 ans dans certains des échanges cryptographiques les plus importants de tous.

Prix ​​du Bitcoin – Source: Joe McCann.

Ce graphique provient du marché Coinbase Bitcoin BTC. Il est pertinent car cette semaine a vu des niveaux record dans le volume des transactions.

Aucun volume de ventes de ce type n’a été observé depuis 2017, juste après avoir atteint 20000 $. Le niveau record de volume sur les bourses est tout à fait pertinent, car des pics extrêmement importants de l’activité du marché sont souvent ce qui marque le bas et le haut.

Apparemment, l’effet du coronavirus a affecté le Bitcoin (BTC) beaucoup plus que ce que les experts les plus positifs nous disent.

Argument 3: les fondamentaux sont contre la CTB

La première crypto-monnaie au monde a été sous-évaluée pour la première fois depuis le creux atteint en 2018.

Mais ce n’était pas simplement pour la raison de l’argument 2. Puisque tous les indicateurs fondamentaux de la CTB ont montré la même chose.

Surtout les «utilisateurs quotidiens actifs» et la «valeur de transaction» selon la loi Metcalfe, qui est maintenant supérieure à la valeur SPOT de BTC.

Cela a été approuvé par Charlie Morris de ByteTree, qui a déclaré jeudi que la valeur du Bitcoin est raisonnable, dérivée de l’activité dans la chaîne et du nombre de devises, alors il était situé à 6400 $, bien au-dessus du BTC actuel.

Cela représente une perte de confiance des investisseurs, grande ou petite. En plus d’une panique future sur les effets que le Coronavirus peut avoir, non seulement sur les marchés internationaux, mais aussi dans la vie de tous.

