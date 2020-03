Effet coronavirus: CME et Bakkt

La poussière semble déjà s’être déposée sur le cryptoverse. Mais tout n’est pas revenu à la normale. L’effet Coronavirus est une conséquence de la pandémie, laissant les échanges de crypto-monnaies Bakkt et CME sans âme.

Quelques jours après la volatilité alarmante de l’écosystème crypto et la chute des prix du Bitcoin, le trading d’options a été le plus touché.

Deux situations différentes mais alarmantes dues au Coronavirus

La demande d’options Bitcoin (BTC) a diminué de façon alarmante aux États-Unis à mesure que la pandémie progresse dans ce pays. Avec plus de 13 737 cas et plus de 200 décès à ce jour. De cette façon, nous pouvons observer que l’effet Coronavirus se manifeste, avec une économie complète stagnant et une société souffrant.

D’une part, nous avons le Chicago Mercantile Exchange (CME), qui a atteint son plus bas historique pour le trading d’options Bitcoin. Alors que la situation à Bakkt est encore plus préoccupante, car il n’y a littéralement personne ici depuis des semaines.

Volume des échanges futurs à Bakkt – Source: Skew.

Selon les données de Bakkt, pas un seul contrat d’options Bitcoin n’a été échangé la semaine dernière. Cela se produit alors que le prix de la crypto-monnaie principale s’est rétabli après l’annonce de la crise sanitaire du coronavirus, augmentant la volatilité de la crypto-monnaie.

Dans le cas de CME, il n’a échangé que trois contrats d’options Bitcoin mardi. Environ 15 BTC, soit plus de 80 000 $.

Volume de négociation des contrats à terme au CME – Source: Skew.

Il s’agit du volume le plus faible de CME dans l’histoire de l’institution pour les contrats Bitcoin. Ceux-ci ont été lancés le 13 janvier, 5 jours après avoir atteint un niveau record de 5,4 millions de dollars, suivi d’une contraction progressive.

De cette façon, nous pouvons voir que l’effet Coronavirus a réussi à atteindre même les marchés à terme, en utilisant le marché de la cryptographie comme pont.

Deux cas surprenants

Normalement, la demande d’options a tendance à augmenter lorsque la volatilité augmente, car l’écart-type des rendements d’un actif, qui est utilisé comme mesure de l’incertitude, sert d’incitation à la négociation. Ou du moins, c’est le cas dans le monde traditionnel, où ce type d’actif a déjà quelques décennies.

Un contrat d’options confère le droit, mais non l’obligation, d’acheter ou de vendre le montant spécifié du sous-jacent au plus tard à la date d’expiration. Une option d’achat donne au détenteur le droit d’acheter, tandis que l’option de vente donne au détenteur le droit de vendre.

Ce fait semble surprenant, du moins les experts le pensent. Cependant, le Coronavirus apporte plus de questions que de réponses. Qu’est-il arrivé au volume des opérations? Se préparent-elles à un rebond? Y a-t-il quelque chose que nous ne savons pas? Est-ce la faute de l’effet Coronavirus?

Vous avez aimé le contenu? Partagez-le