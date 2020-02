Effet coronavirus: le tourisme à Rome perd 30% de ses revenus

4 février 2020, par Alessandra Caparello

L’impact du coronavirus sur les marchés se fait sentir et en général également sur l’économie italienne. Malheureusement, même le drapeau italien n’est pas exempté et un secteur de plus que les autres souffre de l’alarme créée autour du virus chinois. Parlons du secteur hôtelier.

La Chine est le septième parmi les pays du monde qui visitent ce beau pays. Il suffit de dire qu’en 2020, plus d’un million de passagers devraient arriver. Mais la propagation du virus a tout arrêté.

A Rome sans touristes chinois, le secteur perd 30% de son chiffre d’affaires

Ce n’est qu’à Rome que “les annulations de réservations de touristes chinois, auxquelles s’ajoutent également celles de voyageurs en provenance des pays d’Asie du Sud-Est et des pays voisins de la Chine, entraîneront des pertes importantes pour le secteur de l’hôtellerie romaine, estimées à environ 30% du chiffre d’affaires”. Pour faire les calculs, c’est Marco Misischia, président de Cna Turismo Rome.

Cela est particulièrement vrai si vous pensez que la période de fin décembre à février est particulièrement affectée par la présence massive Touristes chinois dans notre pays, à Rome en particulier, grâce à la coïncidence avec le Nouvel An chinois et la période des vacances qui y est associée, atteignant plus de 25% du total des visiteurs (…) Nous sommes très préoccupés par la décision prise par le Premier ministre de bloquer les vols à destination et en provenance de la Chine pendant la période de crise.

Nous sommes en effet le seul pays européen en ce moment à avoir effectivement stoppé les flux touristiques, on ne sait pas depuis combien de temps et créant un climat alarmant qui endommage les petites entreprises, notamment celles du centre historique. En outre, les trois principaux portails de réservation d’hôtels, Booking, Expedia et Agoda ont accordé l’annulation gratuite des réservations avec prolongation au 29 février prochain depuis la Chine, Macao, Thaïlande, augmentant ainsi le climat d’incertitude de nos jours “.

