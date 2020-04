Effet de quarantaine sur la santé mentale: augmentation du stress et de la dépression

L’isolement forcé et prolongé dans les foyers affecte la santé mentale des Italiens: c’est ce que révèle une analyse menée par les universités de L’Aquila et de Rome Tor Vergata et par le projet “ Territoires ouverts ” (Centre de documentation, de formation et de recherche pour la reconstruction et la récupération des territoires touchés par des catastrophes), qu’il a soumis à un questionnaire en ligne sur 18 mille sujets entre le 27 mars et le 6 avril.

Après trois à quatre semaines de fermeture, justifiées par l’urgence du coronavirus, elles augmentent dépression et insomnie; un phénomène qui touche principalement les femmes, qui représentent près de 80% de l’échantillon pris en compte dans l’analyse dont les résultats préliminaires sont parus dans le magazine préimprimé MedArXiv.

Les symptômes psychologiques de la quarantaine

Dans le détail, 37% des personnes interrogées déclarent la présence de symptômes liés au trouble de stress post-traumatique, 22,9% se plaignent d’un trouble d’adaptation, 21,8% affirment être dans un état de stress élevé et 4092 personnes 20,8% décrivent les symptômes d’anxiété, 17,3% de dépression et 7,3% disent souffrir d’insomnie.

“Nous avons constaté des taux élevés d’effets négatifs sur la santé mentale dans la population italienne en général au cours des trois semaines de mesures restrictives et de divers facteurs de risque liés à Covid-19”, ont commenté les chercheurs, “ces résultats méritent une surveillance plus approfondie de la santé mentale de la population. italienne”.

L’importance des habitudes

«Les gens dépendent de la routine pour leur santé mentale. Cela peut inclure des choses comme aller travailler, emmener des enfants à l’école ou aller au gymnase “, a déclaré le médecin britannique Amir Khan (maître de conférences à la faculté de médecine de l’Université de Leeds et à l’Université de Bradford), qui a parlé d’Al Jazeera. “Lorsque la routine est expulsée et que vous êtes obligé de vous isoler – avec la menace supplémentaire de devenir gravement malade du virus – il y a un réel danger que des problèmes de santé mentale surviennent.”

“En tant que médecin”, a ajouté Khan, “j’ai reçu plus d’appels de mes patients pour des problèmes liés à leur santé mentale. Les personnes ayant des problèmes de santé mentale préexistants trouvent la situation actuelle particulièrement difficile et il est important d’en parler à un professionnel de la santé. “