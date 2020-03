Effet du coronavirus: le dollar / Bitcoin monte en flèche en Argentine

Aujourd’hui, les marchés sont apparus peints en rouge. Apparemment, l’effet du Coronavirus exceeded a dépassé le vaisseau; et les marchés ont commencé lundi avec des baisses similaires à la crise économique mondiale de 2008. L’une de celles-ci affectée indirectement dans notre région est l’Argentine 🇦🇷. Que se passe-t-il

Aujourd’hui, le marché boursier latino-américain s’ouvre en rouge fort; avec une baisse de son indice boursier (MERVAL) de plus de -8,9%.

Source: Bloomberg.com

Comme prévu, le prix du Bitcoin (BTC) a également commencé à monter en flèche, dans les échanges cryptographiques argentins dans lesquels il se négocie. 662 611,73 pesos pour l’achat et 643 324,9 en vente sur ripio.com; sur SatoshiTango.com 672 658,70.

Que se passe-t-il?

Il est encore trop tôt pour commencer à blâmer toute situation pour cette nouvelle “Lundi noir”. Mais, sans aucun doute, le coronavirus est au centre de l’ouragan.

Hier, avant que le marché mondial entier ne commence à saigner et à éliminer des milliards de dollars en quelques secondes. Les données de la nouvelle pandémie ont montré plus de nouveaux cas en Italie 🇮🇹 qu’en Chine elle-même 🇨🇳. Ce qui a soulevé le doute immédiat chez tous les investisseurs “IL Y A QUELQUE CHOSE QUE LE GOUVERNEMENT CHINOIS NE NOUS PARLE PAS DE CORONAVIRUS!”.

Cette phrase a fait le tour du monde, et c’est peut-être la paille qui a fait déborder le navire d’un système économique ininterrompu depuis 11 ans dans une escalade franche; avec des taux d’intérêt négatifs dans l’Union européenne 🇪🇺; et de la théorie mortelle de assouplissement quantitatif

Il est vrai que les mots crise mondiale résonnent depuis des mois avant l’apparition du coronavirus. Et ces derniers mois, c’est la nouvelle pandémie qui a montré toutes les lacunes d’un système traditionnel en proie à des vices; provoquant un refroidissement des taux de croissance de tous les marchés; Même BTC et or.

Mais, c’était hier qu’une baisse de plus de 30% des prix du pétrole; dans une nouvelle guerre commerciale entre la Russie 🇷🇺 et l’Arabie saoudite qui a fini par tout tirer.

Immédiatement après, les marchés asiatiques ont ouvert avec des baisses de plus de 6%; ce que je mange des dominos; influencé les marchés occidentaux; L’Europe et les États-Unis dans leurs marchés OverNights ont marqué une nouvelle baisse de plus de 7%.

Argentine 🇦🇷 se réveille en rouge

Dans un monde aussi globalisé, cela affecterait bien sûr la région. Surtout dans un pays comme l’Argentine, qui connaît de graves difficultés financières et économiques.

Alors que Bitcoin (BTC) s’est effondré sur le marché international à la suite de ce lundi noir. Le prix d’un bon ami des Argentins, BTC, était en hausse, et continue de le faire en réponse à la fuite vers la principale crypto-monnaie de tous.

Dans Binance, le prix de chaque jeton Bitcoin est indiqué à 7 720 $; Et tomber À Ripio 662 611,73 pesos et en tango Satoshi à 672,658 pesos Ce qui donne un ratio Dollar argentin / Bitcoin de 85,83 et 87 respectivement.

Le dollar Bitcoin émerge en Argentine, en conséquence directe des restrictions que le gouvernement a imposées sur l’achat et la vente de devises américaines. Et, intuitivement, on pourrait penser que les Argentins, dans le but d’éviter les frais maximaux imposés par le gouvernement pour acheter des dollars, utiliseraient des crypto-monnaies.

Pour en savoir plus sur cet indice, nous laissons le lien suivant.

Par exemple, le 2 février, avec un prix d’achat de Bitcoin à Ripio de 804 970 pesos, le dollar Bitcoin est situé dans le 86,14 $. Autrement dit, ce serait le taux de change le plus cher pour le pays que le taux de change de 64 $ lui-même, qui est le taux de change officiel à l’heure actuelle.

