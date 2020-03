Effets du coronavirus: un test pour nos leaders

Des moments comme celui-ci sont ceux qui nous mettent à l’épreuve en tant que société. Et le fait est que les effets du Coronavirus mettent en évidence les pires et les meilleurs d’entre nous, au moment où une plus grande solidarité et humanité sont nécessaires pour relever le défi. Etre également un test pour nos dirigeants, comme le dit Changpeng Zhao dans notre Tweet aujourd’hui:

Une pandémie est un test de résistance pour la capacité de leadership.

Bon leadership = moins de morts ❤️

Mauvais leadership = plus de morts 💀 https://t.co/LjfaC3c6ym

– CZ Binance 🔶🔶🔶 (@cz_binance) 28 mars 2020

Les effets des coronavirus mettent tout le monde à l’épreuve

Diriger une nation requiert beaucoup de force et de sagesse, même en temps de paix et de prospérité. Beaucoup plus en période de crise mondiale comme celle que nous traversons en ces moments, en raison de l’expansion rapide des effets du Coronavirus à travers le monde.

Au milieu d’une crise comme celle-ci, nous avons pu constater des signes de grande qualité humaine et de leadership, tant dans les secteurs public que privé. Comme les grandes entreprises, comme LVMH ou New Balance, arrêtent leurs chaînes de production pour créer les articles nécessaires pour faire face au Coronavirus. Outre les chefs d’État et les responsables politiques de nombreux pays, ils se placent à la pointe de leur société dans cette situation difficile.

On peut voir que les effets du Coronavirus nous affectent tous également, que vous soyez un travailleur, ou un entrepreneur, même la maison présidentielle.

Cependant, de nombreux pays n’ont pas eu la chance d’avoir des dirigeants à la hauteur des effets du coronavirus. Voir des nations comme le Brésil, le Mexique et les États-Unis, dont les présidents ont constamment rejeté la gravité de la crise. Refusant d’établir les mesures nécessaires, obligeant les gouverneurs des États à assumer la direction et à les prendre eux-mêmes. Montrant des lacunes dans leurs capacités de dirigeants, comme le commente Zhao sur son compte Twitter:

Bien que la position de Changpeng Zhao semble être très extrême, elle est soutenue en assimilant les effets du Coronavirus à la qualité de nos dirigeants. Même si maintenant ils commencent à prendre des mesures, comme l’Espagne et l’Italie, la qualité de leurs dirigeants se voit dans les chiffres des décès. Sans aucun doute, il reflète une grande partie de la réalité.

Eh bien, au bout du compte, ce qui empêchera de grandes puissances comme les États-Unis ou le Royaume-Uni de s’attaquer aux effets du Coronavirus, avec l’importance qu’il mérite, n’est rien d’autre que la qualité de ses dirigeants. Ce qui, jusqu’à présent, laisse beaucoup à désirer.

