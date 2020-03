Égalité des sexes à l’aide de la blockchain

La lutte pour parvenir à l’égalité des sexes est également menée dans l’industrie technologique. C’est pourquoi des outils innovants, tels que Blockchain, sont utilisés pour atteindre cet objectif.

Denelle Dixon, directrice exécutive de la Stellar Development Foundation, une organisation à but non lucratif qui construit, maintient et développe Internet pour les paiements à l’aide de la technologie Blockchain.

Dans son article, il déclare que la Blockchain a le pouvoir de changer, de connecter et de rendre le monde plus équitable et ouvert. De même, il a le potentiel de favoriser une plus grande intégration financière, de débloquer la participation économique et de démocratiser les services financiers d’une manière sans précédent, réduisant ainsi l’écart entre les sexes.

En ce qui concerne la Journée internationale de la femme, nous voulons partager comment Blockchain a le potentiel de promouvoir l’intégration financière qui promeut l’égalité des sexes.

Alors, comment faisons-nous avec Blockchain?

À la Stellar Development Foundation, ils visent à changer le monde. C’est pourquoi ils se sont engagés à démontrer que la Blockchain débloquera l’intégration financière et améliorera la participation économique des femmes et du monde.

De même, ils croient que la Blockchain peut aider à changer le paradigme et à autonomiser les personnes mal desservies, en particulier les femmes, dans un monde de plus grande intégration financière de plusieurs manières importantes.

Prenons, par exemple, ce que fait Hiveonline avec le programme CARE Village Savings and Loan Association (VSLA). Le programme VSLA CARE touche actuellement 6,7 millions de personnes, principalement des femmes, dans 47 pays.

Les VSLA représentent un énorme réseau financier informel, totalement déconnecté de toute partie de l’infrastructure financière mondiale ou locale.

Hiveonline construit un pont entre les communautés financières informelles, composées de femmes en banque et non bancarisées, et le système financier formel.

C’est le pouvoir de Blockchain: permettre à l’infrastructure et aux services financiers mondiaux de se connecter de manière à créer un accès équitable, à économiser du temps et de l’argent.

Nouvelles des femmes

Une plus grande égalité des sexes est nécessaire, car la réalité est que les femmes sont désavantagées dans le système financier existant.

Nous constatons que les femmes sont moins susceptibles d’utiliser ou d’avoir accès aux services financiers, soit en raison du nombre de facteurs, tels que les normes culturelles ou locales, le manque d’éducation financière et d’emploi dans le secteur formel.

Les femmes et toutes les populations marginalisées devraient avoir un accès égal au système financier mondial. Par conséquent, l’utilisation de Blockchain est nécessaire pour créer un système financier plus accessible et ouvert. Un système dans lequel les personnes peuvent être autonomisées, en particulier celles qui sont exclues ou qui n’ont pas les services nécessaires de l’infrastructure actuelle, comme les femmes.

Cependant, la recherche montre que lorsque les femmes ont un accès financier, la contribution à la croissance économique et aux effets des vagues peut être puissante. Et les conséquences ne seront pas seulement pour ces femmes, qui se sentiront autonomes, mais aussi pour les familles, les communautés et les pays.

Contribution des femmes

Les femmes sont un élément fondamental de la dynamique économique mondiale. Par exemple, la contribution des travailleurs migrants qui continuent d’être responsables de l’envoi de la moitié des plus de 600 milliards de dollars de transferts de fonds dans le monde. Cela nous montre le rôle que les femmes jouent dans leur famille en tant que soignantes et contributrices.

Mais dans le système financier mondial actuel, ces envois de fonds peuvent être lents et coûteux. Alors que Blockchain peut rendre ces types de paiements transfrontaliers plus rapides et plus efficaces. Ceci principalement parce qu’ils peuvent être effectués à moindre coût et en quelques secondes.

Tout cela en accédant à un smartphone, ce qui augmente les chances des femmes de participer à ce système. Puisqu’il existe de plus grandes possibilités qu’ils possèdent cet appareil pour avoir accès aux institutions financières.

Cette proposition permet aux femmes de partager et d’investir leurs revenus plus facilement, tout en économisant du temps, des coûts et, bien sûr, de l’énergie. Cependant, il est reconnu que l’écart entre les sexes s’étend également dans l’industrie numérique.

