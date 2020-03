Égalité des sexes, ONU: 90% des personnes souffrent de préjugés

Les hommes ont plus de droits que les femmes au travail; les hommes sont de meilleurs dirigeants politiques; les hommes sont les meilleurs administrateurs d’entreprise. Ce sont quelques-unes des déclarations que l’agence de Nations Unies PNUD il a été soumis aux citoyens (hommes et femmes) de 75 pays et représentant 81% de la population mondiale. C’est toujours un sentiment répandu de préjugés qui émerge.

Après avoir évalué sept déclarations qui pourraient révéler des idées préconçues “de genre” inconditionnelles, seulement environ 10% de la population était complètement immunisée.

Pour les hommes, les biais sont un peu plus forts que pour les femmes, bien que la différence soit moins grande que ce à quoi on aurait pu s’attendre: l’immunité aux biais de genre est de 9,4% de la population masculine atteinte par le test, contre 13,9% des femmes.

Les sept déclarations – réponses “biaisées” liées

Le PNUD a demandé aux participants au test d’indiquer leur degré de proximité avec chacune des sept déclarations suivantes:

Les hommes sont de meilleurs dirigeants politiques que les femmes

Les femmes ont les mêmes droits que les hommes

L’université est plus importante pour les hommes que pour les femmes

Les hommes devraient avoir plus de droits qu’une femme d’avoir un emploi

Les hommes sont de meilleurs chefs d’entreprise que les femmes

Tolérabilité de la violence domestique

Ouverture dans la gestion des droits en matière de procréation (décisions de procréation sans discrimination)

Les idées préconçues les plus fréquentes

52% des hommes trahissent deux à quatre préjugés des normes sociales de genre. Plus de 50% des préjugés féminins se concentrent sur des aspects liés à la politique (où les hommes sont considérés comme plus qualifiés par de nombreuses femmes). En outre, 63% des hommes ont des préjugés dans le domaine politique et économique, en particulier sur le droit plus large dont les hommes jouiraient d’avoir un emploi.

Augmentation des préjugés

“Malgré des décennies de progrès dans la promotion des droits des femmes”, écrit le PNUD, “les préjugés sexistes augmentent dans certains pays, avec des répercussions visibles pour les hommes et les femmes … Le pourcentage de personnes ayant des préjugés modérée et intense sur l’égalité des sexes a augmenté dans 15 pays ces dernières années. La part de la population mondiale affectée par des idées préconçues modérées ou intenses est passée de 57% à 60% pour les femmes et de 70% à 71% pour les hommes».

En particulier, un recul a également été observé dans des pays avancés comme l’Allemagne et la Suède, où la part des hommes “immunisés” contre les préjugés sexistes a diminué.